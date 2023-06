Fabriano: si presenta l’ottava edizione di Revaivol e la città sarà catapultata in atmosfere anni ’70

FABRIANO – Presentata ufficialmente l’ottava edizione del Festival culturale e musicale Revaivol’70 a Fabriano. Un ricco programma di eventi e iniziative per tutti i gusti che animerà la città nei giorni dal 7 al 9 luglio prossimi. A tenere a battesimo la presentazione di questa manifestazione che nel corso degli anni è molto cresciuta, affermandosi come un appuntamento clou nell’estate fabrianese, l’assessore alla Bellezza Maura Nataloni e l’assessore all’Attrattività Andrea Giombi che hanno espresso entusiasmo per questo evento che vivacizzerà il calendario dell’estate cittadina. L’Associazione Gold Eventi, rappresentata dal suo presidente Luciano Robuffo, da Gigliola Marinelli ed Edoardo Patassi dell’emittente partner Radio Gold e Sergio Baldrati ha illustrato la manifestazione.

Il programma

Il programma è stato ridisegnato per coinvolgere al massimo le realtà cittadine, le associazioni culturali, i plessi museali, la ristorazione e l’enogastronomia locale, i musicisti, gli artisti, il Liceo Artistico Mannucci per la veste grafica, il Gruppo delle Giovani Guide e tutti coloro che vivono l’energia del decennio ’70 come comune denominatore. In centro storico verranno allestite due mostre: la prima dedicata alla prestigiosa collezione di vinili del fabrianese Massimo Salari che coordinerà anche un ascolto guidato ad orari prefissati presso i locali sotto l’Arco del Podestà in collaborazione con l’Associazione Marchese Onofrio del Grillo che, con Ristorart, organizzerà un aperitivo in seno alla mostra. La seconda presso i locali al piano terra della Biblioteca Multimediale “Romualdo Sassi”, dedicata ad accessori moda vintage chic ’70 e curata dalla fabrianese Antonella Marcaccini, conosciuta a livello nazionale per le sue meravigliose collezioni di abiti ed accessori d’epoca delle maggiori griffe mondiali.

Entrambe le mostre si inaugureranno la mattina del 7 luglio. L’ottava edizione di Revaivol’70 si aprirà ufficialmente presso il Polo Museale Zona Conce venerdì 7 luglio alle ore 17.30 con la presentazione di una mostra personale dedicata all’amatissimo artista fabrianese Franco Giuli e resa possibile grazie alla Fondazione Carifac e Carifac’Arte. Saranno in programma due serate in piazza del Comune: il venerdì sera, come da tradizione del Festival, sarà dedicato agli artisti italiani che hanno fatto la storia del decennio. A Fabriano arriveranno i mitici Dik Dik in concerto grazie al contributo della Flexus Iniziative Roma di Paolo Notari ed al supporto della Regione Marche con l’assessore alla Cultura Chiara Biondi. Spazio anche allo sport con una partita che vedrà protagoniste le vecchie glorie del calcio fabrianese che si terrà sabato 8 luglio alle 10 presso l’Antistadio di Fabriano ed organizzata da Fabio Tiberi. Il sabato sera, sempre in piazza del Comune, il gruppo dei JBees proporrà musica dal vivo, intrattenimento musicale e spettacolo con repertorio dance&disco anni’70. In seno a queste serate torneranno il riconoscimento annuale di un “Premio Revaivol’70” ad allenatori e sportivi cittadini che si sono distinti per le loro qualità nel decennio ed il “Premio Massimo Luzietti”, fortemente voluto dal presidente Luciano Robuffo, dedicato a coloro che come Massimo Luzietti resteranno nella memoria cittadina quali personaggi che, negli anni ’70, hanno fatto del senso dell’amicizia e della simpatia innata una bandiera, di cui la città sarà per sempre orgogliosa e grata.

«Siamo fortemente convinti che Fabriano possa con il tempo divenire Città del Revaivol’70, un evento che dovrà essere un punto fermo su cui investire energie e progettualità ogni anno, contando su un gruppo di lavoro non più ristretto, ma condiviso con la città intera, quale appuntamento principe del cartellone estivo fabrianese. Sicuramente tanti appassionati del Vintage arriveranno a visitare la nostra meravigliosa terra, che proprio in quel decennio magico ha saputo offrire tanto. E siamo in grado di farlo tuttora», la dichiarazione del presidente di Gold Eventi Luciano Robuffo. Domenica 9 luglio alle 21 al Teatro Gentile, chiusura dell’evento Revaivol’70 edizione 2023 con il musical “Jesus Christ Superstar” con la compagnia teatrale OLBC con l’incasso devoluto in beneficenza a favore dei ragazzi del Centro “Un Mondo a Colori”.