Fabriano: oltre 17 grammi di cocaina nascosta in garage, denunciato un 30enne per spaccio

Nell'ambito dei controlli messi in atto dai carabinieri sono state denunciate altre due persone per guida in stato di ebbrezza

FABRIANO – Nascosti in garage oltre 17 grammi di cocaina. Trovato anche un bilancino di precisione e materiale per lo spaccio. Denunciato per detenzione di droga ai fini di spaccio un 30enne nordafricano residente a Fabriano, in possesso di un regolare permesso di soggiorno. È questa una delle operazioni più importanti a seguito dell’ennesimo fine settimana di controlli operati dai carabinieri della Compagnia di Fabriano, diretti dal capitano Mirco Marcucci. Un servizio straordinario messo in piedi dai militari con molteplici obiettivi: prevenire e contrastare qualsiasi tipologia di reato, compresi gli abusi di alcol e droghe alla guida; far aumentare la percezione di sicurezza tra i residenti dei vari Comuni di competenza.

I controlli

Il 30enne è stato fermato dai carabinieri in prossimità dell’uscita Fabriano Est della superstrada SS 76. Durante le procedure di identificazione personale e del mezzo che guidata, il nordafricano è apparso molto nervoso. Per questo motivo, i militari hanno proceduto a una perquisizione personale e veicolare. Entrambe risultate negative. Ma i carabinieri hanno esteso il controllo anche all’abitazione dell’uomo. Una giusta intuizione visto che all’interno del garage, ben occultata e in due punti diversi, sono stati rinvenuti prima 16 e poi un ulteriore grammo di cocaina. L’uomo, regolare sul territorio, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Accanto a questo risultato, altre due denunce. La prima a carico di un 30enne nato e residente a Fabriano, fermato all’altezza dell’uscita Fabriano Ovest. Sottoposto all’acoltest, il risultato è stato pari a 1,20 grammi /litro, quasi tre volte il limite massimo consentito. Il fabrianese è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, oltre a comminargli una multa e al ritiro della patente di guida. Infine, in via Dante i carabinieri hanno fermato un 20enne fabrianese. L’etilometro ha fornito come risultato una concentrazione di alcol nel sangue pari a 0,9 grammi litro. Il giovane è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, oltre al ritiro della patente di guida.