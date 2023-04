Fabriano: nuove mappe dei sentieri di Valleremita grazie alla collaborazione tra Cna e Associazione

FABRIANO – La CNA di Fabriano, nell’ambito della mission congressuale 2021-2025 legata alla valorizzazione del turismo sostenibile nell’area montana, ha deciso di sponsorizzare le nuove mappe dei sentieri di Valleremita, iniziativa promossa dall’Associazione Appennino Valleremita “Aula Verde”. Le nuove cartine saranno presentate nell’evento “Valleremita: la panchina racconta”, previsto domenica 23 aprile nella frazione fabrianese, nel quale verranno inaugurate le nuove istallazioni temporanee costituite da panchine e pannelli in legno dipinti e pirografati da artisti fabrianesi. All’interno delle mappe rinnovate saranno riportate anche tutte le indicazioni per individuare e riconoscere queste nuove istallazioni che rappresentano un’ulteriore attrattiva per un territorio che ogni anno sa farsi apprezzare da turisti e residenti per la qualità dei paesaggi e per un ambiente naturale di indubbia bellezza, elementi ai quali si aggiunge il considerevole patrimonio storico, in particolar modo legato in queste valli alla religiosità.

La dichiarazione

«La nostra associazione di categoria – dichiara Marco Silvi, Responsabile sindacale CNA di Fabiano e Area Montana – da diversi anni ormai collabora attivamente con l’Aula Verde perché ne riconosce il forte impegno orientato alla valorizzazione ma anche alla necessaria protezione di un territorio unico come quello di Valleremita e la sua valle. Contribuire alla nuova edizione delle mappe dei sentieri si pone come azione in perfetta armonia con la ferma e determinata volontà di CNA nel valorizzare le eccellenze dell’area montana, al servizio dei residenti che potranno acquisire ancor più consapevolezza circa la ricchezza del proprio habitat e al servizio dei turisti che negli ultimi anni hanno dimostrato di apprezzare sempre di più la qualità del turismo sostenibile in questa fantastica porzione di Italia che merita investimenti e programmi all’altezza di territori vicini e considerati più attrattivi come l’Umbria e la Toscana». In conclusione, Erminio Piermartini, Presidente dell’Associazione Appennino Valleremita. «Grazie a Cna per la costante vicinanza ai nostri progetti, l’associazione che rappresento è composta da volontari che mettono gratuitamente a disposizione il proprio tempo ed il proprio lavoro in svariate attività volte a preservare e dare sempre maggiore attenzione ad un territorio che andrebbe valorizzato con più spinta anche dalle Istituzioni, perché costituisce un importante patrimonio ricco di storia, natura e fede. Invito dunque tutti all’evento di inaugurazione delle panchine pirografate e delle nuove cartine dei sentieri previsto per domenica prossima».