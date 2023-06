Fabriano, partita la nuova edizione del Palio di San Giovanni Battista

Queste le location delle Hostarie: Porta del Borgo nel campetto di San Nicolò, la Cervara in via della Ceramica, il Piano nel chiostro di San Benedetto e Pisana nel chiostro di San Biagio

FABRIANO – Nonostante il maltempo è iniziata ufficialmente la 29° edizione del Palio di San Giovanni Battista di Fabriano con l’apertura delle Hostarie; l’innalzamento dei gonfaloni e giuramento del Podestà e lo spettacolo proposto dalla compagnia teatrale Accademia Creativa in piazza del Comune.

«Cominciamo questa edizione del Palio di san Giovanni Battista», ha esordito la presidente dell’Ente Sandra Girolametti. «Il bello è che il tema scelto quest’anno della Giustizia ben si sposa con la figura di san Giovanni Battista che è stato indicato da Gesù come il più grande tra i nati di donna, lui che è venuto a noi nella via della giustizia e non gli abbiamo creduto, lui che ha trovato il martirio per seguire la verità e la giustizia».

Queste le location delle Hostarie: Porta del Borgo nel campetto di San Nicolò, la Cervara in via della Ceramica, il Piano nel chiostro di San Benedetto e Pisana nel chiostro di San Biagio. Le infiorate, da sabato pomeriggio: Borgo a San Nicolò, Cervara a San Filippo, Piano a San Benedetto e Pisana a Sant’Onofrio (Scala Santa).

«Questa nostra rievocazione storica ha il compito di formare e rinsaldare la comunità, animando la vita culturale e sociale del paese e della città. Si tratta di evento pubblico centrato sulla ricostruzione e messa in scena di episodi o forme di vita del passato, i cui protagonisti sono impegnati nel rivivere contesti storici in modo immersivo. Rappresenta un dispositivo identitario importante che impegna la comunità in attività sociali e simboliche che danno luogo a una dialettica vivace e creativa tra passato e presente. Buon Palio a tutti». Con queste parole ha preso ufficialmente il via la nuova edizione del Palio di San Giovanni Battista a Fabriano che, tradizionalmente, anima il giugno cittadino. Per quel che riguarda il programma dei prossimi giorni, domani prevede da parte di Bibliolab Palio Edition lettura e laboratorio “La leggenda di Mastro Marino”, presso Biblioteca Multimediale R. Sassi (bambini 5-9 anni). La prima disfida fra le Porte cittadine sarà a colpi di Padel a partire dalle 18:30 presso il Palaindoor. Quindi, alle 21:30, in piazza del Comune, lo spettacolo proposto da Eklettika Danza.