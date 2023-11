Fabriano: “Nei tuoi occhi è il mio cielo”, la nuova manifestazione nella chiesa della Misericordia

FABRIANO – “Nei tuoi occhi è il mio cielo”. È questo il titolo dell’iniziativa ideata dal Gruppo Bondoni insieme alla parrocchia Madonna della Misericordia di Fabriano. Si svolgerà, con ingresso gratuito, da domani al 5 novembre, in chiesa.



«Sarà un convegno fuori dal comune che tratta temi scottanti sulla vita e sulla morte, sulla scienza e sulla fede», anticipa il parroco don Umberto Rotili. «A cinque anni dall’inaugurazione della Casa Funeraria Infinitum, in via Nenni a Fabriano – dice il direttore, Marco Bondoni – abbiamo voluto fare qualcosa per la città e il tuo comprensorio, per dire grazie per il lavoro e la fiducia che è stata accordata al nostro staff». Un parterre di spessore, per quattro giorni di riflessioni.

Il programma

Si inizia il 2 novembre alle 18 con la Messa dedicata a tutti i defunti. Poi i saluti di apertura e, alle 18.45, il primo appuntamento con “Relazioni di luce: la dimensione del mutamento” a cura del professor Fabio Migliorini, psicologo, psicoterapeuta, docente. Venerdì 3 novembre alle 18.30 spazio a “Your God is too small: la vita e la morte dell’universo tra scienza e spirtualità” di don Alessandro Omizzolo, scienziato dell’Osservatorio Astronomico “Specola Vaticana”.



Sabato 4 novembre alle 18.30 sarà il momento di “(In)coscienza artificiale: all’incrocio fra uomo e intelligenza artificiale” con Don Alessandro Picchiarelli, docente, scrittore, collaboratore della Pontificia Accademia per la Vita. La conclusione domenica 5, sempre alle 18.30 con “Le cure intensive tra scienza ed anima. Riflessioni e considerazioni”. Interverrà il dottor Cristiano Piangatelli, primario Anestesia e Rianimazione presso l’ospedale Engles Profili di Fabriano. Seguirà un brindisi tutti insieme. All’evento partecipa l’attività “Lolek Store” di Raffaele Parente (l’emporio del sacro, per clero, religiosi e laici) e per il brindisi finale il bar “Crema e Cioccolato”.