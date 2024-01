Fabriano: multe per ubriachezza a carico di due uomini che camminavano a piedi lungo la Ss 76

FABRIANO – Fatti scendere dall’automobile sulla Ss 76 perché ubriachi. Questa la versione che due sudamericani, rispettivamente di 30 e 40 anni, hanno raccontato ai carabinieri della Compagnia di Fabriano che li hanno soccorsi, evitando pericolosi incidenti, visto che il fatto è avvenuto in piena notte, intorno alle 2 del mattino. I militari hanno multato entrambi, con una contravvenzione del valore di 102 euro. Si cerca l’amico dei due uomini per confermare la versione data ai carabinieri e non si escludono ulteriori sviluppi all’indagine.

I fatti

L’emergenza è scattata in piena notte, dopo le due del mattino, quando alla centrale operativa è arrivata la segnalazione di due persone che passeggiavano a piedi lungo la Ss 76 tra gli svincoli di Fabriano Est e Fabriano ovest. Immediatamente una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina, agli ordini del capitano Mirco Marcucci, si è precipitata sul luogo della segnalazione visto il potenziale pericolo per le due persone che avrebbero potuto essere investite. Effettivamente, i militari del Nucleo Radiomobile non hanno avuto difficoltà a rintracciare i due uomini. Li hanno fatti salire immediatamente sull’auto e portati in caserma. Qui, si è proceduto alla loro identificazione: si trattava di due uomini di origine sudamericana, in possesso di un regolare permesso di soggiorno, residenti fuori regione, di 30 e 40 anni.

Ai due uomini, i militari hanno chiesto conto dell’accaduto. Entrambi hanno raccontato la medesima versione, vale a dire di essere stati fatti scendere dall’auto di un loro amico, mentre stavano percorrendo la SS. 76, in quanto entrambi visibilmente ubriachi. Il guidatore, quindi, avrebbe proseguito il suo viaggio senza di loro. I due sudamericani avrebbero quindi camminato per cercare di trovare un posto sicuro. I carabinieri, accertato che nessuno dei due avesse bisogno delle cure dei sanitari del Pronto soccorso dell’ospedale Engles Profili di Fabriano, li hanno sanzionati, 102 euro a testa, per ubriachezza, cercando di risalire all’identità del loro amico per confermare la loro versione ed eventualmente prendere ulteriori provvedimenti.