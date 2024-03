Fabriano: portato a Montacuto perché condannato a una pena di oltre 2 anni

FABRIANO – Arrestato dagli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano un pregiudicato sul quale pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione. Si tratta di un 46enne nato e residente in città, ma domiciliato in un Comune limitrofo, che dovrà scontare la pena della reclusione di due anni e sei mesi, oltre al pagamento della multa di 700 euro, per un furto aggravato commesso in città e per il quale la sentenza è passata in giudicato. I poliziotti lo hanno trovato a passeggio in centro. L’uomo ha ammesso di non essere a conoscenza dell’esecuzione della condanna. Al momento, secondo gli investigatori, non ci sono motivi per credere il contrario.

I fatti

Nella mattinata di ieri, 29 marzo, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e di Polizia anticrimine, è stato rintracciato nel centro di Fabriano un pregiudicato domiciliato in un Comune limitrofo. Questi, al momento del fermo, era da solo. Nell’atto del controllo, gli agenti hanno verificato che il soggetto, oltre ad avere trascorsi giudiziari per varie tipologie di reati contro il patrimonio, era destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Ancona per il reato di furto aggravato commesso in Fabriano. L’uomo, un 46enne nato e residente a Fabriano, ha affermato di essere a conoscenza della pendenza, ma non avere saputo della sua esecutività. Dichiarato in arresto, l’uomo è stato condotto presso il commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano e sottoposto ai previsti rilievi dattiloscopici e di completa identificazione al termine dei quali è stato associato alla Casa Circondariale di Ancona, Montacuto, per l’espiazione della pena.