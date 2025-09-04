Fabriano, messa in sicurezza in via Fratti: il Comune si sostituisce ai privati

FABRIANO – Il comune di Fabriano si sostituisce al privato per alcuni lavori di messa in sicurezza dell’immobile sito in via Fratti, approvando il relativo progetto. A causa dell’inadempienza dei privati, il Comune, a proprie spese, dovrà effettuare i lavori necessari, rivalendosi poi sui proprietari. Un lungo iter burocratico partito nel 2018 quando si verificò un primo parziale crollo della copertura, al quale fece seguito un secondo crollo nel 2024, che ha reso necessario un ulteriore provvedimento.

Il progetto prevede la realizzazione di opere provvisionali e di consolidamento strutturale, con l’obiettivo di ridurre il rischio di ulteriori cedimenti della copertura, proteggere l’area sottostante da eventuali distacchi di materiale, consentire il transito in sicurezza lungo via Fratti e preservare, per quanto possibile, la stabilità dell’immobile in attesa della definizione della procedura giudiziaria. L’intervento, del costo di 12mila euro, consiste nella demolizione della porzione residua della copertura e nella realizzazione di una nuova struttura di protezione, mediante l’installazione di tre putrelle in ferro su cui verrà posata una lamiera grecata con funzione di copertura. Le fasi operative comprenderanno l’ispezione preliminare, la preparazione dell’area e l’allestimento del cantiere, la rimozione della copertura esistente, la realizzazione delle nicchie di appoggio, l’installazione delle putrelle e la posa della lamiera grecata. Non appena affidati i lavori, la ditta provvederà in prima istanza alla messa in sicurezza dell’area così da riaprire la strada, per poi proseguire con le attività previste in progetto.

Cedimento parziale della copertura

Le dichiarazioni

«Questo intervento rappresenta una risposta necessaria a una situazione che da tempo crea disagi e rischi per la viabilità e la sicurezza dei cittadini. È un segnale concreto dell’attenzione dell’Amministrazione al decoro urbano e alla tutela della comunità, in particolare in una fase in cui la città è interessata da cantieri e lavori di riqualificazione diffusi», commenta la sindaca di Fabriano, Daniela Ghergo. «Sebbene si tratti di un intervento minore dal punto di vista strategico è fondamentale procedere con tempestività. Via Fratti rappresenta infatti una via di alleggerimento del traffico in uscita da via Cialdini e, soprattutto in questa fase con il cantiere di via IV Novembre attivo, assume una valenza ancora più importante per la mobilità cittadina», ha concluso l’assessore ai Lavori Pubblici Lorenzo Vergnetta.