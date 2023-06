FABRIANO – Consiglieri di opposizione di Fabriano all’attacco della Giunta Ghergo su argomenti legati al maltempo e non solo. Danilo Silvi (Fratelli d’Italia) e Pino Pariano (del Gruppo Roberto Sorci-30.001), dopo l’ultima ondata di maltempo che ha interessato anche il comprensorio Fabrianese, tornano a sollecitare l’Amministrazione comunale affinché prenda provvedimenti urgenti nei confronti del verde pubblico, caditoie e tombini. «Non si riesce a camminare su molti marciapiedi cittadini per colpa delle piante che ostruiscono il percorso. Serve un intervento tempestivo per sistemare tutte le piante e le siepi. Ho notato anche tombini completamente ostruiti. Il sindaco faccia chiarezza, illustri quali lavori sta facendo sotto questo punto di vista ed eviti alla città di trovarsi impreparata nell’eventualità di un nuovo violento temporale. Così come si effettuino lavori per tenere il letto del fiume Giano sempre pulito e non ostruito dal verde», scrive Silvi. Gli fa eco Pariano. «Il decoro urbano si qualifica anche dalla pulizia delle strade, compresi tombini e caditoie ed è proprio a guardare l’incuria in cui versano che viene in mente una preoccupazione: nella malaugurata ipotesi che Fabriano venga colpita da un fenomeno piovoso superiore a quello avuto in questi ultimi giorni, cosa accadrebbe nelle zone dove numerose caditoie sono in pessimo stato e molti tombini risultano costantemente intasati? Ecco perché chiedo all’Amministrazione se è suo intendimento procedere al monitoraggio di tutte le caditoie comunali, predisponendo un intervento straordinario per quanto riguarda il servizio di pulizia e disotturazione, visto che è opportuno e necessario per il loro funzionamento operare periodicamente dei lavori di pulizia per mantenere l’efficienza ed evitare così il ristagno delle acque piovane», conclude.

La mozione

Una mozione per attuare nuove modalità di abbonamento ai parcheggi sulle strisce blu di Fabriano. Il consigliere Danilo Silvi l’ha protocollata per chiedere un’inversione di rotta. «I cittadini hanno diritto ad effettuare un abbonamento per parcheggiare sulle strisce blu di Fabriano, solo per il periodo di cui hanno effettivo bisogno, senza spreco di denaro», denuncia. Ad oggi non è possibile pagare un abbonamento per un mese, due mesi o metà anno. «O si pagano 12 mesi o nulla – dice Silvi – e ciò crea disagi a chi vuole abbonarsi ma per un tempo minore. Ad oggi è possibile effettuare solo un abbonamento annuale tra le altre cose aumentato». Per questo il consigliere di Fratelli d’Italia con la mozione protocollata in Comune impegna il sindaco «ad attuare un cambio nella modalità di attivazione di un abbonamento per i parcheggi e di prevedere, oltre l’annuale, anche un abbonamento, mensile, bimestrale e semestrale».