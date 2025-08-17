Fabriano in lutto per Lorenzo, 36 anni: una vita piena di progetti e solidarietà

CERRETO D’ESI – Si è spento a soli 36 anni, al culmine della vita, dei progetti e dei sogni. Lorenzo Mosciatti, nato a Fabriano ma residente a Cerreto d’Esi con la famiglia, combatteva contro una terribile malattia che non ha avuto pietà neppure della sua giovane età. Un dolore immenso per i genitori Vittorio e Anna e per il fratello Raffaele, ma anche per tutta la comunità che si stringe con commozione e solidarietà a questa sfortunata famiglia.



«Con immenso dolore apprendiamo della scomparsa del nostro giovane concittadino Lorenzo – scrive il sindaco David Grillini – le parole non possono colmare il vuoto che lascia, ma ci uniamo al cordoglio della sua famiglia, degli amici e di tutta la comunità che oggi si impoverisce. Che possa riposare in pace».

La camera ardente è stata allestita nella Sala del Commiato “Casa del Commiato Pittori” di Cerreto d’Esi, l’ultimo saluto domani (lunedì 18 agosto) alle ore 9 con rito civile presso il cimitero comunale di Cerreto d’Esi. La salma sarà tumulata al cimitero comunale. La famiglia ha voluto ricordare il caro Lorenzo e la sua coraggiosa battaglia per la vita con una raccolta fondi in favore dell’A.I.R.C.



Tantissimi i messaggi di cordoglio inviati alla famiglia, tra questi quello della società sportiva Gladiatores Basket Matelica rivolto al fratello Raffaele e ai suoi cari. «Tutto il mondo dei Gladiatores si stringe intorno a Raffaele Mosciatti e alla sua famiglia colpita dalla prematura scomparsa di Lorenzo».