Fabriano, ripartono i lavori di realizzazione del viadotto Mariani: 8 mesi per la loro conclusione

Acquaroli: «Al termine un complesso e articolato lavoro di squadra che ha visto coinvolti in modo sinergico Regione, Quadrilatero Spa e Comune di Genga: potranno finalmente riprendere i lavori per il completamento del raddoppio della Perugia-Ancona»

FABRIANO – Otto mesi e il progetto quadrilatero, finalmente, potrà dirsi concluso, con il raddoppio completo della SS. 76 nel tratto fabrianese. È questo il nuovo cronoprogramma rivelato dal presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. «La disposizione di Quadrilatero per la ripresa dei lavori della SS76 lungo il viadotto Mariani sblocca un’opera strategica per la viabilità dell’entroterra e delle Marche. È giunto positivamente al termine un complesso e articolato lavoro di squadra che ha visto coinvolti in modo sinergico la Regione, Quadrilatero Spa e il Comune di Genga: potranno finalmente riprendere i lavori per il completamento del raddoppio della Perugia-Ancona, opera molto attesa ed importante per la connessione e l’accessibilità delle nostre aree interne in un momento in cui collegamenti veloci e infrastrutture adeguate possono fare la differenza», le dichiarazioni del Governatore marchigiano.

I lavori

Con la recente comunicazione effettuata a Dirpa2 da Quadrilatero Spa viene disposta la ripresa dei lavori di realizzazione del Viadotto Mariani – carreggiata Sud, sospesi da marzo 2018. «Sulla questione annosa del Viadotto Mariani la Regione ha lavorato senza clamore – ha dichiarato l’assessore alle Infrastrutture, Francesco Baldelli – con l’obiettivo di risolvere un “problema storico” di una delle arterie trasversali più importanti delle Marche, uno degli assi del poker costituito dalla Fano-Grosseto a nord, la Salaria a sud e al centro la Quadrilatero con le SS 76 e 77. Ci siamo fatti parte diligente per la soluzione di un problema amministrativo di Quadrilatero e degli Enti territoriali, attivando un tavolo di lavoro con tutti i soggetti coinvolti. Oggi siamo arrivati finalmente ad una soluzione concreta ed efficace, che sbloccherà un’opera attesa da chi transita per lavoro, studio e turismo nella direttrice Ancona-Perugia». La disposizione della ripresa dei lavori è stata effettuata da Quadrilatero a seguito della conclusione positiva del complesso procedimento di valutazione delle interferenze con le matrici ambientali, che ha visto coinvolti la Regione, sul piano tecnico attraverso il Dipartimento infrastrutture, l’Arpam e l’Ast, la società Quadrilatero, Anas e il Comune di Genga. Al completamento del viadotto seguiranno gli interventi di adeguamento della carreggiata Nord, sulla quale è attualmente deviato il traffico, in configurazione a 2 corsie, per circa 1,7 km. L’ultimazione dei lavori, con conseguente apertura al traffico a 4 corsie, è prevista contrattualmente entro il 31 marzo 2026.