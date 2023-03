Fabriano: rubano il salvadanaio con le mance per i dipendenti, due persone denunciate

FABRIANO – Rubano il salvadanaio con le mance per i dipendenti posto vicino alla cassa e materiale elettrico per gli smartphone, denunciati dai carabinieri della Compagnia di Fabriano un uomo e una donna 40enni, incensurati. Dovranno rispondere del reato di furto con destrezza. Ad inchiodarli, i filmati del sistema di videosorveglianza interno dell’esercizio commerciale.

I fatti

Poche decine di euro di valore costano a un uomo e una donna, entrambi di 40 anni, di Fabriano, una denuncia e, quindi, l’avvio di un procedimento penale. Nei giorni scorsi, i due sono entrati in un esercizio commerciale fabrianese. Hanno visionato la merce in vendita fra le varie corsie come normali clienti. Invece, pensando di non essere notati, hanno preso e nascosto materiale elettrico per cellulare. Quindi, si sono avvicinati alla porta di uscita, non prima di arraffare anche il salvadanaio posto vicino alla cassa utilizzato per raccogliere le eventuali mance dei clienti ai dipendenti del negozio. Quest’ultimo movimento non è sfuggito a una commessa che ha prontamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto è giunta una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Fabriano. I militari hanno chiesto di visionare le immagini delle telecamere di sicurezza, del sistema di videosorveglianza interno presente nell’esercizio commerciale. È bastato far scorrere a ritroso il filmato di qualche minuto per avere frame nitidi dei due. Essendo, però, incensurati, i carabinieri hanno impiegato qualche giorno per poter dare un nome e un cognome ai due volti. Una volta che anche questo tassello è andato al proprio posto, l’uomo e la donna sono stati denunciati per furto con destrezza.