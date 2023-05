FABRIANO – Investimento a Fabriano questa mattina, mercoledì 3 maggio, lungo viale IV Novembre. Ferite da impatto con l’auto e con l’asfalto per una 48enne che è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Engles Profili di Fabriano. Le sue condizioni non sembrano destare forti preoccupazioni fra i sanitari che le hanno prestato tempestivamente le cure. Sul luogo dell’incidente, gli agenti della polizia locale per i rilievi e per evitare eccessive code e rallentamenti al traffico.

L’investimento

Una 48enne di Fabriano è stata investita mentre attraversava la strada da una macchina che, dal ponte di San Nicolò, stava girando a sinistra verso la stazione ferroviaria, lungo viale IV Novembre. L’auto, una Fiat Panda era condotta da una 50enne di Fabriano che, sotto choc, ha subito allertato i soccorsi. Sul posto i sanitari del 118 partiti dall’ospedale Engles Profili di Fabriano che hanno prestato le prime cure alla fabrianese che è caduta rovinosamente a terra e ha riportato ferite agli arti inferiori. Tempestivamente giunto nel luogo dell’investimento anche una pattuglia della polizia locale per la gestione del traffico andato in tilt in pochi minuti e per effettuare i rilievi del caso al fine di ricostruire esattamente l’accaduto. La donna investita è stata poi trasportata al pronto soccorso per accertamenti. Sottoposta a tutti gli accertamenti medici e strumentali del caso, le sue condizioni di salute non destano preoccupazione.