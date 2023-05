Fabriano: iniziative per contrastare gli investimenti pedonali e decoro urbano

FABRIANO – «A seguito degli ultimi investimenti pedonali in zona Borgo a Fabriano chiedo un intervento dell’Amministrazione comunale». Così il consigliere di Fratelli d’Italia, Danilo Silvi, dopo che in città si sono verificati investimenti di pedone, fortunatamente senza gravi conseguenze. Da tempo si assiste a un aumento, non solo in città, di questi fatti. «Da una parte la distrazione al volante, spesso usando il cellulare, dall’altra la poca attenzione di chi deve attraversare, spesso per forza, senza attendere la strada libera. C’è anche da segnalare, però, che le strade di Fabriano sono in pessime condizioni, che servono più controlli da parte delle forze dell’ordine e magari più attraversamenti pedonali rialzati nelle strade maggiormente trafficate. Quelli luminosi – prosegue Silvi – installati da questa Amministrazione nei mesi scorsi, infatti, non servono a prevenire investimenti nelle ore diurne, ma solo di notte». Il consigliere di Fratelli d’Italia, quindi, chiede alla Giunta «iniziative di sensibilizzazione sia per gli automobilisti che sfrecciano, che per i pedoni distratti, maggior manutenzione delle strade con particolare attenzione alla segnaletica e alle strisce pedonali che in molte vie di Fabriano sono scolorite e attraversamenti pedonali rialzati nelle vie principali molto trafficate di giorno».

Decoro urbano

Punta sul decoro urbano, invece, il consigliere comunale di opposizione, Pino Pariano. «Basta con la scusa della mancanza di disponibilità economica», accusa Pariano, riferendosi all’erba alta all’interno della pista ciclabile. «La pista, così come i parchi pubblici, iniziano ad avere l’erba alta e questo, oltre che non essere gradevole alla vista, è un pericolo per i bambini che ogni giorno vi si recano con i genitori per giocare. Adesso l’Amministrazione non ci parli di risorse mancanti, come è solita fare quando gli vengono mosse critiche e si dia da fare per risolvere questa situazione».