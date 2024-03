Fabriano, inoltrata la richiesta per una seduta straordinaria del consiglio comunale sulla sanità

FABRIANO – Inoltrata ufficialmente la richiesta di indire una seduta monotematica aperta del consiglio comunale di Fabriano sul tema della sanità. Una seduta straordinaria alla quale sarà chiesta la partecipazione del presidente della Regione, Francesco Acquaroli, da parte della sindaca fabrianese, Daniela Ghergo. Anche Fabriano Progressista, forza di opposizione, si dice favorevole all’iniziativa. Mentre prosegue il botta e risposta tra l’Amministrazione comunale e la Lega.

La richiesta

La sindaca Daniela Ghergo ha formalmente chiesto al presidente del Consiglio comunale Giovanni Balducci la convocazione del Consiglio comunale straordinario aperto sulla sanità, annunciato nei giorni scorsi. «Il Consiglio comunale sulla sanità fabrianese sarà un’occasione di confronto che coinvolgerà le istituzioni locali e regionali, i cittadini, le associazioni, le forze economiche e sociali del territorio. Si terrà a breve, nella data che stiamo concordando con il presidente della Giunta regionale, Francesco Acquaroli, per dare modo alle istituzioni di partecipare», fanno sapere dalla Giunta.

«La convocazione di un Consiglio comunale aperto alla cittadinanza sulla sanità è una proposta che sosteniamo e appoggiamo con la massima convinzione», scrivono in una nota i consiglieri della forza di opposizione, Vinicio Arteconi e Lorenzo Armezzani, che rinunciano però alla polemica politica. «L’iniziativa del Sindaco su l’ospedale, per quanto evidentemente mirata a spostare l’attenzione del dibattito pubblico altrove rispetto la faccenda dei campi fotovoltaici, si inserisce finalmente su una linea politica richiesta da tempo dalle minoranze e da Fabriano Progressista. Al di là del continuo rincorrersi di responsabilità fra PD e l’attuale maggioranza regionale fra chi abbia peggio menomato la sanità pubblica delle Marche, quello che interessa noi e le cittadine e i cittadini di Fabriano, sono le assunzioni del personale, il reintegro degli organici in ospedale quanto nei servizi territoriali del Distretto e non da ultimo l’avvio dei cantieri per le strutture sanitarie che il territorio aspetta da troppo tempo», proseguono Arteconi e Armezzani.

La polemica

Nel frattempo non si placano le polemiche riguardo all’incontro aperto alla cittadinanza che Lega di Fabriano ha indetto sabato scorso per replicare alle dichiarazioni sull’ospedale di Fabriano che la sindaca Ghergo aveva rilasciato qualche giorno prima. «È singolare – dichiara la sindaca – leggere che l’assessore Saltamartini, a cui ho scritto la scorsa settimana sul tema senza ricevere riscontro, abbia tenuto un incontro pubblico a Fabriano senza avere invitato il Sindaco, Autorità sanitaria della città, in spregio al galateo istituzionale. Saltamartini è comunque invitato fin d’ora a partecipare al Consiglio comunale aperto dove avrà modo di confrontarsi con la città e il suo distretto in una sede istituzionale». Anche da Fabriano Progressista piovono critiche in direzione della Lega. «Non possiamo non cogliere l’inopportunità dell’incontro pubblico dell’assessore regionale alla Sanità Saltamartini che ha organizzato con fin troppa fretta per consentire una reale partecipazione della cittadinanza. Proviamo però a muoverci oltre i dispettucci che poco hanno a che fare con la politica e cogliamo con sincero ottimismo gli impegni, le risorse e i progetti che sembrano pronti per essere avviati. Se non è questo il momento delle polemiche, dall’altro lato non lasceremo che il tema della sanità pubblica cittadina scivoli nuovamente fra le pieghe di passerelle elettorali e slanci improvvisati quanto effimeri», hanno concluso.