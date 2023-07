Fabriano, tre iniziative per celebrare la figura del Marchese del Grillo: una targa, vini e amaro

FABRIANO – Proseguono con gran fermento le attività dell’associazione Marchese Onofrio del Grillo Fabriano impegnata sul fronte della valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti attraverso la riscoperta della figura del “nobile burlone” reso celebre dall’interpretazione di Alberto Sordi nel 1981. Tre le importanti novità che verranno presentate oggi 7 luglio nell’ambito dalla manifestazione dal titolo “Eventi d’estate col Marchese Del Grillo”. Si parte alle ore 17 con la cerimonia di scopertura della targa commemorativa turistica dedicata al Marchese del Grillo, nella Cattedrale Basilica di San Venanzio di Fabriano. Il luogo è infatti quello in cui il 6 gennaio 1787 fu sepolto l’Illustrissimo signor Marchese Onofrio Del Grillo, così come riportato nell’eccezionale documento conservato presso l’archivio diocesano e che finalmente getta luce anche su questo aspetto, fino ad ora poco chiaro, di quale era il sito in cui riposasse il corpo del noto personaggio. La plancia, arricchita da immagini, verrà collocata proprio all’interno della chiesa principale della città, sito di interesse culturale, religioso, artistico. Illustrerà la storia del vero Marchese ai tanti turisti che, soprattutto nel periodo estivo, la visitano numerosi.

Le altre due iniziative

Alle ore 19.30 ci si sposterà alla villa Relais Marchese Del Grillo, dove avrà luogo la presentazione dell’avvio della collaborazione con la piattaforma digitale “Best of the Apps”, portale nato nel 2018 per dare impulso all’economia appenninica. Già disponibili sul portale internet, per la vendita online, i tre vini fatti produrre dall’associazione: il Rosé Marche IGT “Olimpia”, il verdicchio dei castelli di Jesi spumantizzato “Gasperino”, il verdicchio di Matelica DOC “Don Bastiano”. (www.bestoftheapps.shop). A seguire, la cena d’Estate con il menù d’eccezione proposto dallo chef Marco Cappelletti. Alle ore 22 la presentazione dell’ultima novità: l‘amaro del Marchese Del Grillo. Gli intervenuti potranno degustare la nuova bevanda spiritosa a base di erbe aromatiche, officinali e radici di tarassaco. Una ricetta tradizionale, recuperata dopo un’attenta ricerca nel territorio montano a cavallo tra le province di Ancona, Macerata e Pesaro. L’immediata riconoscibilità del prodotto è garantita dall’etichetta rossa su sfondo nero, con l’iconica sagoma del Marchese, ma anche dalla bottiglia con shape leggermente svasata che richiama il mantello del personaggio.