Fabriano: sfonda l’ingresso della stazione con l’auto impazzita e finisce sul primo binario

FABRIANO – Per colpa di un malore sfonda ben due porte vetrate all’interno della stazione ferroviaria di Fabriano con la propria automobile. Sfiora una viaggiatrice e termina la corsa del mezzo impazzito cadendo sul primo binario. Fortunatamente, la guidatrice, una 80enne, non è in pericolo di vita. Anche se, insieme alla viaggiatrice presente in stazione, è stata portata all’ospedale Engles Profili per degli accertamenti. «Siamo stati miracolati», il commento del sindaco, Daniela Ghergo, giunta sul posto. «Poteva essere una strage, è andata bene», ha concluso.

La stazione ferroviaria di Fabriano

L’incidente

Questo pomeriggio, poco dopo le 16:30, momenti di paura si sono vissuti all’interno della stazione ferroviaria a Fabriano. Improvvisamente, un’autovettura ha sfondato la prima porta vetrata. Ha percorso il piccolo spazio con l’ingresso ai binari. Quindi, ha sfondato la seconda porta-vetrata, fermandosi solo dopo essere piombata di botto sul primo binario. Alla guida del mezzo impazzito, una 80enne che, secondo la prima ricostruzione, dovrebbe aver avuto un malore. La donna al volante, soccorsa dai sanitari del 118, non sarebbe in pericolo di vita, ma potrebbe aver perso il controllo del mezzo per colpa di un malore. Nel frattempo, la polizia ferroviaria e i vigili del fuoco del distaccamento cittadino sono al lavoro per rimuovere il pezzo dai binari. Qualche ritardo per la circolazione ferroviaria, ma non eccessivamente in quanto al primo binario sono pochi i treni che fermano a Fabriano. Nel frattempo, sia la guidatrice che la viaggiatrice sfiorata dall’utilitaria, sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale Engles Profili. Entrambe non sembrano essere in pericolo di vita. Nel frattempo, l’ingresso della stazione ferroviaria è stato transennato.