Fabriano: incendio in un’autofficina, intervengono i pompieri

FABRIANO – Intervento dei vigili del fuoco per l’incendio di un’autofficina a Fabriano. Danni per alcune migliaia di euro, ma nessuna persona coinvolta. Resoconto dei carabinieri della Compagnia di Fabriano al termine del servizio di controllo del territorio attuato in occasione del lungo ponte dell’Immacolata, tra denunce e segnalazioni. Molti i posti di controllo istituiti dai militari lungo le principali arterie stradali della città della carta e del territorio di competenza. E i risultati non sono mancati. Fra questi, quanto accaduto lungo la strada provinciale che da zona Borgo porta a Marischio. I carabinieri hanno fermato e controllato i giovani a bordo di un’automobile. Fra questi un 20enne nord africano che era visibilmente ubriaco, che si è rifiutato di fornire i documenti e, portato in caserma, si è anche rifiutato di sottoporsi a foto segnalamento. Per il 20enne ben 4 denunce: violenza e minaccia a Pubblico ufficiale, per rifiuto di indicare le proprie generalità personali, per mancata esibizione del permesso di soggiorno e per ubriachezza. A seguito di questo poker di denunce, il nord africano ha poi esibito il regolare permesso di soggiorno.

L’incendio

I vigili del fuoco sono interventi questa mattina alle ore 7:30 circa a Fabriano per un incendio presso un’officina di riparazione auto. Sul posto le squadre dei pompieri dei distaccamenti di Fabriano, Arcevia e personale da Ancona con un’autobotte. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme, fatto evacuare il fumo con l’uso di moto ventilatori. Quindi, hanno posto in sicurezza il sito. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta dal rogo o intossicata dal fumo. Per quel che riguarda l’origine delle fiamme, sembra riconducibile a un malfunzionamento dell’impianto elettrico. I danni, al momento, sono stimabili in alcune migliaia di euro.

I controlli

Tornando ai controlli dei carabinieri, un’automobile che procedeva a zig zag in piena notte nella zona Borgo di Fabriano ha comportato un altro intervento. Alla guida un 20enne, residente fuori Provincia. Il giovane è stato sottoposto all’esame dell’etilometro, il cui esito ha fornito un dato inequivocabile: Oltre 2 grammi su litro, circa 4 volte superiore al limite massimo consentito. I militari hanno denunciato il 20enne per guida in stato di ebbrezza, gli è stata ritirata la patente di guida e l’auto è stata sequestrata. Infine, un 20enne di Fabriano è stato controllato dai carabinieri dopo essere stato fermato a bordo della propria automobile. Una volta identificato, notando un nervosismo evidente, è stato sottoposto a una perquisizione personale. Tra gli indumenti, i militari hanno rinvenuto un grammo di eroina, prontamente sequestrata. Considerando la quantità rinvenuta, il 20enne è stato segnalato alla Prefettura di Ancona in qualità di assuntore di sostanze stupefacenti, gli è stata anche ritirata la patente di guida.