Fabriano InAcquarello: tutto pronto per l’inaugurazione della mostra internazionale

FABRIANO – Tutto pronto per il secondo appuntamento dell’edizione 2023 di “FabrianoInAcquarello” a Fabriano. Domani, primo luglio, dopo due mesi esatti dall’evento inaugurale con più di 100 artisti da oltre 20 paesi del Mondo, si apre la Mostra Internazionale della quattordicesima edizione di FabrianoInAcquarello a Palazzo del Podestà. L’evento è la giornata di apertura di una lunga serie di attività che si prolungheranno fino a domenica 20 agosto, quando Maestri ed Artisti internazionali, insieme alle autorità, consegneranno all’Artista belga Teo Van Den Broeck il riconoscimento ufficiale che viene dato ogni anno ad uno dei grandi maestri che hanno reso un servizio di valore al mondo della pittura su Carta.

L’iniziativa

La Mostra internazionale, che sarà esposta fra il Museo della Carta ed il Palazzo del Podestà, è composta da 1.257 opere provenienti da 80 paesi del mondo, divise in due collezioni e presentate anche in versione digitale nei due plessi. I lavori sono stati selezionati in ciascun paese di provenienza a testimonianza dei grandi Maestri e della diversità della tecnica artistica applicata da ciascuna cultura; essi costituiscono una rara e variegata aggregazione, che, senza frontiere, indaga e stimola il settore dell’acquarello su Carta: un ambito artistico molto difficile in applicazione tecnica, piuttosto sottovalutato in Europa e che invece ha enorme attenzione in oriente e in America. FabrianoInAcquarello ha consolidato ad oggi una comunità internazionale di oltre 35.000 artisti e Maestri, diffusi in 80 paesi dei continenti; «La città tutta è invitata all’aperitivo di inaugurazione alle ore 18.30 a Palazzo del Podestà. Si rinnovano i ringraziamenti per il supporto alla città di Fabriano, al Ministero della Cultura, alla Regione Marche, a Unione Montana e ai Comuni di Serra San Quirico e Genga. Soprattutto ringraziamo gli oltre 200 volontari, di cui più di 160 risiedono all’estero, che lavorano con noi un anno intero per mantenere vivo e performante FabrianoInAcquarello. Ad essi dedichiamo la mostra di FabrinoInAcquarello 2023: la prima, vera, di nuovo dal vivo a Fabriano dopo il Covid, una scommessa che senza di loro sarebbe stato impossibile vincere», concludono gli organizzatori.