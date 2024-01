Fabriano: i carabinieri sorprendono tre giovani in auto con 10 grammi di hashish, segnalati

FABRIANO – Una denuncia per guida in stato di ebbrezza e tre segnalazioni di altrettanti giovani come consumatori di sostanze stupefacenti. Sono questi gli ultimi due risultati dei carabinieri della Compagnia di Fabriano, agli ordini del capitano Mirco Marcucci, in collaborazione con le Stazioni del territorio di competenza, nelle ultime 24 ore. Il tutto a seguito del costante e continuo presidio del territorio per prevenire e limitare qualsiasi tipologia di reato, soprattutto in materia di consumo e abuso di alcol e sostanze stupefacenti, e per far aumentare la percezione di sicurezza tra i residenti, soprattutto in questi ultimi giorni di festività natalizie.

I controlli

Nella serata scorsa, i carabinieri della Stazione Carabinieri di Cerreto D’Esi a seguito di specifici servizi preventivi per l’uso dell’alcol alla guida, hanno fermato a bordo di una autovettura non di proprietà, un 35enne, domiciliato a Matelica. A seguito dell’identificazione del mezzo e personale, i militari hanno sottoposto il matelicese al test dell’etilometro. Il risultato è stato pari a 1.3 g/l, quasi tre volte il limite massimo consentito. Per questo motivo, il 35enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, gli è stata ritirata la patente di guida, mentre l’autovettura, non di proprietà, è stata affidata a persona di fiducia. Sempre nel corso della serata scorsa, i carabinieri della Stazione Carabinieri di Genga, a seguito di specifici servizi preventivi sull’uso e spaccio di sostanze stupefacenti, hanno fermato un’auto con a bordo 3 giovani 20enni del posto. Il nervosismo dei giovani non è sfuggito ai militari che li hanno sottoposti a perquisizione personale. Nascosti tra gli indumenti, i carabinieri hanno trovato complessivamente più di 10 grammi di hashish ed uno spinello confezionato. I tre giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Ancona in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti. In più, al guidatore è stata ritirata la patente di guida e l’auto affidata a persona di fiducia.