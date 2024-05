Fabriano: alla guida con la patente sospesa a tempo indeterminato e con droga in auto

FABRIANO – Alla guida con la patente sospesa a tempo indeterminato per precedenti, un 30enne di Fabriano viene trovato anche in possesso di circa 2 grammi di cocaina suddivisi in tre involucri. Segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti e una multa il cui importo può variare dai 2 agli 8mila euro. A deciderlo sarà la Prefettura di Ancona. In più, un uomo di Sassoferrato che è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Questi i principali esiti dei controlli potenziati da parte dei carabinieri della Compagnia di Fabriano nel corso dell’ultimo fine settimana nel territorio di competenza, in raccordo con le varie Stazioni. Un’attività di servizio coordinato ed integrato del comprensorio che si è attuato con numerose pattuglie che, in orari serali e notturni, hanno istituito posti di controllo lungo le principali arterie cittadine e non solo. Per quel che riguarda, invece, i luoghi di maggior aggregazione giovanile, si sono attuati anche servizi con militari in divisa e borghese. Il tutto per garantire la sicurezza dei residenti, con particolare riferimento alla prevenzione dei furti in appartamento. Ma non solo i furti, anche il fattivo contrasto a qualsiasi tipologia di reato, a partire dal consumo e dallo spaccio di sostanze stupefacenti, facendo, infine, aumentare anche la percezione di sicurezza.

I controlli

Nel corso dell’ultimo fine settimana appena trascorso, i carabinieri della Compagnia di Fabriano hanno effettuato un servizio di controllo del territorio. A finire nei guai, un 30enne di Fabriano, con precedenti, che è stato fermato e controllato a bordo della propria auto sabato scorso di sera. I militari del Radiomobile hanno immediatamente accertato come la sua patente di guida fosse sospesa a tempo indeterminato per precedenti specifici. Inoltre, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, i carabinieri hanno trovato in auto 3 involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di circa 2 grammi, nascosti all’interno del vano del bracciolo tra i due sedili anteriori dell’auto. Sostanza stupefacente sequestrata. Il 30enne è stato segnalato per droga alla Prefettura di Ancona, la stessa che dovrà decidere sull’importo della multa, può variare da un minimo di 2mila a un massimo di 8mila euro. L’automobile è stata posta sotto fermo amministrativo per 3 mesi. Altro risultato dei controlli è quanto verificato lungo una strada periferica che collega Sassoferrato ad Arcevia. I carabinieri del nucleo Radiomobile hanno fermato un’automobile che procedeva a zig zag con rischi elevati di un incidente stradale. Una volta arrestato il veicolo, i militari hanno proceduto all’identificazione del guidatore: un 35enne di Sassoferrato. I carabinieri lo hanno invitato a sottoporsi al test dell’etilometro, ma si è rifiutato. Come prescrive la normativa, il 35enne è stato, quindi, denunciato per guida in stato di ebbrezza, si è proceduto al ritiro della patente e l’auto è stata affidata a persona di fiducia.