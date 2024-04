Fabriano: grazie alla sospensione delle rate dei mutui si differisce il pagamento di alcune tariffe

FABRIANO – Confermata la sospensione del pagamento delle rate dei mutui anche per il 2024 per i comuni, come Fabriano, colpiti dal terremoto del 2016 e rientrante nell’area del cratere sismico. Questo significa avere la possibilità di disporre, in via straordinaria anche per quest’anno, di risorse in spesa corrente pari a 1.800.000 euro. «Per tale ragione l’amministrazione comunale ha deciso di venire incontro alle famiglie delle persone che si trovano in condizioni di disabilità eliminando per l’anno 2024 il pagamento delle tariffe per il servizio di assistenza educativa domiciliare. Venendo incontro alle richieste delle associazioni e dei cittadini interessati, la Giunta ha inoltre deliberato di posticipare l’entrata in vigore delle modifiche tariffarie che si sono rese necessarie per garantire il mantenimento della qualità dei servizi di fronte agli aumenti dettati dall’inflazione, dai rincari di materie prime e dai tagli governativi. Le modifiche tariffarie avranno efficacia a partire dal primo settembre prossimo e riguarderanno le tariffe degli impianti sportivi, le tariffe delle mense e del trasporto scolastico, le rette degli asili nido e i canoni degli immobili comunali dati in concessione alle associazioni», annunciano dal comune di Fabriano.

L’annuncio

«Posticipare l’applicazione delle tariffe al primo settembre prossimo avrà dei costi a carico del bilancio del Comune, che si tradurranno in una minore capacità di spesa dell’Ente. In particolare, il posticipo dell’applicazione delle tariffe Istat sulle tariffe degli impianti sportivi comporterà una minore entrata per 18.700 euro; il differimento delle tariffe delle mense scolastiche inciderà per 54.150 euro, quelle del trasporto scolastico per 2.650 euro. Riguardo gli asili nido, aver differito l’applicazione delle tariffe equivarrà a minori entrate per 8.200 euro, e aver eliminato l’ultima fascia per redditi Isee superiori a 50.000 euro riducendo anche la tariffa per la fascia di reddito Isee superiore a 35.000 euro, si tradurrà in una minore entrata per il Comune per 19.740 euro. Eliminare per l’anno 2024 il pagamento delle tariffe per il servizio di assistenza educativa domiciliare comporterà una minore entrata per 40.000 euro. La manovra comporterà un totale di mancate entrate per il Comune pari a 143.440,00 euro», conclude la nota del comune di Fabriano.