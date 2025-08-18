Fabriano: la Giunta Ghergo approva tre progetti per la riparazione dei danni post-alluvione 2022

FABRIANO – Continua l’impegno dell’amministrazione comunale di Fabriano per avviare tutti gli interventi di manutenzione straordinaria e ripristino dello stato dei luoghi legati all’alluvione del 2022. La Giunta guidata dal sindaco Daniela Ghergo, nella seduta del 5 agosto, ha approvato tre nuovi progetti: Campodonico (strada del cimitero), Albacina (via delle Aiuole) e Vallina. Questi si aggiungono ad altri tre interventi già approvati e in fase di affidamento: San Donato, frazione Grotte e Argignano. I progetti prevedono un investimento complessivo di circa 311.000 euro, così suddivisi: 50.000 euro per Campodonico, 180.000 euro per Vallina e 81.000 euro per Albacina. Tutti e tre gli interventi comprendono lavori di regimazione delle acque, pulizia e riprofilatura di cunette e canali di scolo, ripristino della pavimentazione stradale e sistemazione delle scarpate.

Ripristino sicurezza

La dichiarazione

«Ogni cantiere avviato nelle nostre frazioni rappresenta un passo concreto verso la messa in sicurezza e la vivibilità del territorio», dichiara il Sindaco Daniela Ghergo. «Interventi come questi non solo riparano i danni dell’alluvione, ma rafforzano la capacità della città di prevenire nuove criticità, rispondendo alle esigenze di chi vive nelle aree più colpite», conclude il Primo cittadino fabrianese. Secondo l’assessore alla Rigenerazione Urbana Lorenzo Vergnetta «con costanza e dedizione continua l’attività dell’Amministrazione per ripristinare i luoghi oggetto dell’alluvione del 2022. Con questi ulteriori tre interventi stiamo per completare tutti quelli che non richiedono progettazioni specialistiche, per le quali sarà necessario attendere il completamento dell’iter progettuale. Contiamo di approvare entro la fine di agosto altri tre interventi così da avviare l’iter di realizzazione prima dell’inverno».