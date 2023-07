Fabriano: con il giaccone invernale nel supermercato per rubare, denunciata coppia

FABRIANO – Entrano in un supermercato di Fabriano e rubano merce tra alimentari, abbigliamento e cancelleria, per un ammontare di alcune decine di euro. La refurtiva viene trovata dai carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Fabriano, nell’auto di due fabrianesi, un uomo di 35 anni e una donna di 30 anni, che sono stati denunciati per furto aggravato in concorso di merce esposta. Una coppia di ladri che non ha brillato per discrezione visto che sono entrati all’interno del supermercato vestiti con un tipico abbigliamento invernale, attirando l’attenzione del personale dell’esercizio commerciale.

I fatti

Nonostante la forte ondata di caldo, con temperature ben al di sopra della media, una coppia è entrata in un supermercato di Fabriano vestita con un abbigliamento più tipicamente invernale che estivo. Ciò non è ovviamente sfuggito al personale dell’esercizio commerciale che, insospettito, ha allertato i carabinieri della Compagnia cittadina, agli ordini del capitano Mirco Marcucci.

L’uomo e la donna si sono aggirati tra le corsie del supermercato, asportato e nascondendo all’interno delle tasche del lungo giacchetto invernale, merce di vario genere tra alimentari, abbigliamento e cancelleria, tutti prodotti sprovvisti di antitaccheggio. Complessivamente potranno aver avuto un valore di diverse decine di euro. Convinta di non aver destato attenzione, la coppia è uscita dal supermercato non passando per le casse e dirigendosi verso l’auto. Ad attenderli, però, vi erano i militari del nucleo Radiomobile. I carabinieri hanno sottoposto a una perquisizione sia i due che l’automobile, rinvenendo la merce rubata pochi minuti prima. Ovviamente l’uomo e la donna fabrianesi non hanno potuto esibire alcuno scontrino, né hanno potuto giustificare il possesso di tutto ciò che è stato rinvenuto. Inoltre, da un controllo dei filmati del sistema di videosorveglianza interno al supermercato, i militari hanno accertato quanto fosse accaduto. Per tutti questi motivi, i due sono stati denunciati per furto aggravato in concorso di merce esposta. Quest’ultima è stata riconsegnata al titolare del supermercato.