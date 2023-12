Fabriano, ruba pochette con piastra per capelli: denunciata per furto aggravato

Altra denuncia per guida in stato di abbrezza a carico di un 25enne. Mentre a Sassoferrato, denunciato dai carabinieri un 28enne per per interruzione di ufficio o pubblico servizio e per procurato allarme

FABRIANO – Una denuncia per furto aggravato, un’altra per guida in stato di ebbrezza, un’ulteriore per interruzione di ufficio o pubblico servizio e per procurato allarme, infine un soccorso a seguito di un investimento pedone. Sono questi i risultati più significativi del servizio di controllo del territorio attuato nel fine settimana, con appendice questa mattina, dai carabinieri della Compagnia di Fabriano, diretti dal capitano Mirco Marcucci. Coinvolte diverse pattuglie di militari, sia in divisa che in borghese, che hanno controllato ed identificato più di 90 persone.

Il report

Per quel che riguarda l’abuso di alcol alla guida, a finire nelle maglie dei controlli un fabrianese 25enne che è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Sottoposto all’esame dell’etilometro, è emerso un dato rilevante, vale a dire un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi su litro. Oltre alla denuncia, anche il ritiro della patente di guida, mentre l’auto che stava guidando il 25enne, non essendo sua, è stata affidata al legittimo proprietario. Ancora, un 28enne di Sassoferrato è stato denunciato per interruzione di ufficio o pubblico servizio e per procurato allarme: senza precisato motivo ha chiesto l’intervento del 112. Sul posto i carabinieri della stazione locale che hanno accertato come non ci fosse alcuna motivazione per la sua chiamata di soccorso. A Fabriano, invece, una 40enne è stata denunciata per furto aggravato. Nei giorni scorsi aveva rubato una pochette esposta in uno scaffale di un negozio, contenente una piastra per capelli e una spazzola. Valore commerciale superiore a 400 euro. La proprietaria dell’attività commerciale ha sporto denuncia e i carabinieri della stazione di Fabriano, dopo rapide indagini, sono riusciti a identificare la donna che è stata così denunciata. Questa mattina infine, i militari del Radiomobile sono intervenuti in via Martiri della libertà, quartiere Borgo di Fabriano, a seguito dell’investimento di un 80enne. L’uomo non è in pericolo di vita, ma visti i traumi e le ferite riportate, è stato soccorso dal 118 e poi trasferito in eliambulanza all’ospedale regionale Torrette di Ancona. I rilievi e la gestione del traffico, sono stati gestiti dagli stessi militari fabrianesi.