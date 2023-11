Fabriano, furti in appartamento nella popolosa frazione di Marischio: avviate le indagini

FABRIANO – Tornano in azione i ‘topi d’appartamento’. Presa di mira la popolosa frazione Marischio di Fabriano. Numerosi i colpi messi a segno, tre nello specifico. Altri sono stati invece sventati perché i sistemi di allarme li hanno fatti desistere. Rimane magro il bottino, ma la sensazione di violazione della propria abitazione ha fatto crescere la preoccupazione tra i residenti. Indagano le forze dell’ordine cittadine.

I fatti

Nella scorsa serata del 1° novembre, ignoti sono riusciti a mettere a segno più colpi a Marischio, frazione di Fabriano. Hanno preso di mira diverse abitazioni e dopo essere riusciti ad entrare forzando le finestre hanno rovistato per rubare gioielli e denaro contante. Un magro bottino, comunque, secondo una prima ricostruzione, ma tanta rabbia e paura.

Gli episodi sono avvenuti in diverse vie della popolosa frazione: via la Viola, Serramaggio, la Piscina e la Torre. Subito sono stati allertati i carabinieri della Compagnia di Fabriano che hanno effettuato controlli con più pattuglie per tutta la serata. Per fortuna l’allarme inserito ha evitato che i ladri entrassero in azione in altre case che erano state attenzionate dai ladri.

Negli ultimi giorni, non sono mancate le segnalazioni di altri furti. La scorsa settimana, nella vicina Varano e anche a Cancelli, un doppio furto. Al vaglio delle forze dell’ordine i filmati dei sistemi di videosorveglianza privati per risalire ai responsabili. Al momento l’attenzione si concentrerebbe su alcune automobili, un’utilitaria e due Audi di grossa cilindrata, che potrebbero essere state usate sia mercoledì pomeriggio che nei giorni precedenti quando, con molta probabilità, la banda ha effettuato un sopralluogo prima di tentare i vari colpi.

L’appello è quello di segnalare movimenti o persone sospette in tempo reale alle forze dell’ordine. Intanto dalla frazione Marischio i residenti si appellano all’amministrazione comunale perché l’illuminazione pubblica presenta molti punti luce non funzionanti che, da tempo, attendono di essere sostituti.