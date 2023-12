Fabriano: frana a Moscano, la Giunta conta di avviare i lavori entro i primi giorni del 2024

FABRIANO – Tempi quasi certi per la problematica della frana di Moscano. «Una priorità dell’Amministrazione comunale che ha proceduto speditamente ad approvare un atto di indirizzo per procedere ad avviare subito l’iter di risoluzione del problema e ad impegnare sin dal dicembre 2022 le spese tecniche per la redazione del progetto di messa in sicurezza per circa 33.000 euro, posto che alla data di insediamento nulla era stato predisposto per quell’intervento», si legge nella nota diffusa dal Comune di Fabriano che ne ripercorre l’iter. «Nel corso dell’attività di progettazione l’amministrazione ha avviato una interlocuzione con VivaServizi Spa al fine di richiedere una compartecipazione alle spese di ripristino, attività che si è concretizzata con la firma di una convenzione, approvata dalla Giunta Comunale il 10 agosto scorso che ha consentito da un lato di avere una compartecipazione di 350.000 euro alle spese e dall’altro di integrare il progetto con il rifacimento di un tratto fognario e con la realizzazione di un depuratore specifico per l’abitato di Moscano. Un risultato quindi che ha consentito apportare ulteriori migliorie per i residenti». Non solo, il Comune di Fabriano ha destinato dal proprio bilancio comunale, oltre alle spese di progettazione suddette, un importo di 250.000 euro per la realizzazione dell’opera che complessivamente ammonta a 635.000 euro, come da Progetto di Fattibilità Tecnico economica approvato il 25 maggio scorso. «Ad oggi il progetto è completo, sono stati integrati gli incarichi ai progettisti per completare le attività progettuali e sono stati avviati i percorsi di verifica di appaltabilità dell’opera. Si tratta di attività che coinvolgono enti differenti, tra cui la Soprintendenza. L’ultimo elemento che deve essere completato è la verifica preventiva dell’interesse archeologico che contiamo di completare nei prossimi giorni». Il proposito è quello di arrivare all’approvazione del progetto esecutivo e al conseguente appalto dei lavori nei primi giorni del 2024.

La dichiarazione

«Considerata la complessità del problema tecnico, la situazione di inerzia ereditata, lo stato dell’ufficio tecnico che ha lavorato senza dirigente e con altre problematiche urgenti contingenti, la necessità di reperire risorse in bilancio, la soluzione del problema della frana di Moscano può dirsi in dirittura d’arrivo», sottolinea il sindaco di Fabriano, Daniela Ghergo. «Non esistono soluzioni facili per situazioni complesse. È comprensibile l’ansia e la fretta dei residenti, ma possiamo rassicurarli sul fatto che sono stati fatti tutti i passaggi necessari e imprescindibili per arrivare ad una soluzione che sarà definitiva», ha concluso.