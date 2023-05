Fabriano: formazione alla legalità e prevenzione alle truffe, l’impegno di carabinieri e municipale

FABRIANO – La polizia municipale nelle scuole. I carabinieri nelle parrocchie. Continua a Fabriano l’impegno delle forze dell’ordine per informare i cittadini sulla legalità e sui rischi delle truffe online e che sembrano imperversare nel territorio con continue denunce. Nei giorni scorsi il Vice Comandante della Polizia Locale di Fabriano Antonella Castriconi e l’Ispettore Tiziano Costantini hanno incontrato gli alunni delle prime classi del Liceo Classico Stelluti.

“Educazione stradale e sicurezza, legalità e sicurezza urbana”, questo il titolo dell’incontro, i cui temi trattati sono stati utili per far conoscere agli studenti le norme di comportamento per una guida accorta, consapevole e sicura di cicli e ciclomotori, con particolare riguardo alla micro-mobilità cittadina e sostenibile (monopattini, hoverboard, segway, monowheel, speed-ebike, biciclette elettriche). Sono stati illustrati poi i rischi, i pericoli e le conseguenze dell’uso del cellulare alla guida, nonché dell’abuso di alcool e di sostanze stupefacenti in relazione alla sicurezza stradale, parlando non solo di comportamenti da seguire, ma anche dell’aumento dell’incidentalità stradale causato appunto dalla velocità, dall’ebbrezza alcolica, dall’uso di stupefacenti e dell’utilizzo del cellulare alla guida. Sono state portate in aula, per far prendere visione e familiarità, in una sorta di “prova sul campo”, alcune apparecchiature elettroniche di controllo, quali il Targasystem, il Precursore e l’Etilometro in dotazione alla Polizia Locale, riscuotendo grande interesse e curiosità da parte degli studenti.

Polizia municipale nelle scuole a Fabriano

Carabinieri

I carabinieri della Compagnia di Fabriano, guidati dal capitano Marcucci, dopo aver incontrato, durante tutto l’anno scolastico, le scuole del comprensorio, hanno tenuto ieri un incontro con adulti e anziani presso la chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia di Fabriano. Insieme a Caritas Diocesana e Avulss sono state affrontate tecniche e stratagemmi usati per truffare e sono stati forniti consigli utili su come difendersi, visti i tanti casi, in aumento, che si registrano nel territorio. «Abbiamo, d’intesa con il vescovo Massara, pensato a questo incontro, coinvolgendo i carabinieri di Fabriano. Come Caritas ci occupiamo, a trecentosessanta gradi, di fragilità. Con questa iniziativa, non isolata, vogliamo stare ancora più vicino, in tempo di crisi economica e lavorativa, a coloro che, vedendo particolari offerte online, rischiano di finite nella trappola della rete», dice don Marco Strona, direttore della Caritas Diocesana.

Oltre alla formazione, gli interventi. La Stazione di Cupramontana ha dato seguito a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Ancona. Un 50enne di Ancona, residente in Vallesina, è stato arrestato e accompagnato nel carcere di Montacuto dove dovrà scontare una pena di oltre due anni per il reato di rapina commessa fuori provincia.