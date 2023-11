Tutto pronto per il Fabriano Film Fest tra ospiti e premi ai migliori corto e lungometraggi

FABRIANO – L’XI edizione del Fabriano Film Fest è alle porte con un programma ricco di novità, vasto e articolato, che si svolgerà in dieci giorni, dall’8 al 17 dicembre. La prima di queste grandi novità è la location: lo storico cinema Montini, di nuovo agibile, che ospiterà tutte le proiezioni, sia dei cortometraggi che dei lungometraggi selezionati. La seconda novità è rappresentata dalla presenza di lungometraggi che concorreranno al Premio del pubblico. All’inaugurazione, venerdì 8 alle ore 18, il sindaco Daniela Ghergo e l’assessore alla Bellezza Maura Nataloni. «Un festival, il Fabriano Film Fest, che vuole essere sempre più inclusivo e che abbraccia e sostiene i goal ONU dell’agenda 2030 per un mondo sostenibile; proprio in quest’ottica, nel primo weekend, troverà spazio il premio “Women Empowerment – storie di forza autostima e consapevolezza”, al suo terzo anno di vita, con ospiti e giurati importanti: dalla giornalista RAI Susanna Rotunno dello SNGI (Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici), responsabile dei Nastri d’Argento, alle attrici Daniela Terreri, Lucianna De Falco, Antonella Fattori tutte presenti alla serata di proiezione dei corti, l’8 dicembre, primo giorno di festival. Questa sezione vuole mostrare storie con donne protagoniste che riescono, con la loro forza morale, ad essere da esempio alle giovani generazioni e non solo», anticipano gli organizzatori.

Il programma

Sabato 9 dicembre alle ore 10 inaugurazione della mostra Cinema di Carta Fabriano al Museo della Carta e della Filigrana. «La giornata sarà interamente dedicata alle Marche, con presenze importanti che animeranno un panel di discussione sul Cinema nella nostra regione: l’Assessore alla Bellezza del Comune di Fabriano Maura Nataloni, il Direttore della Marche Film Commission Francesco Gesualdi, l’Assessore Regionale alla Cultura Chiara Biondi, e Donatella Pascucci della Direzione Generale MiC Cinema». La giornata si chiuderà con la proiezione di quattro cortometraggi marchigiani tra i quali i giurati Neri Marcorè e Paolo Consorti decideranno il film che si aggiudicherà il premio Miglior film Marche. La partecipazione del pubblico alle proiezioni di tutti film in Concorso e alle attività del festival sarà, come sempre, gratuita e gli spettatori avranno anche il compito di esprimere il proprio gradimento sui film proiettati, per l’assegnazione del sempre ambito Premio del pubblico.

Molti infatti saranno i volti noti a Fabriano, tra di essi avremo Vinicio Marchioni, Fabio Sartor, Fortunato Cerlino, Sara Zanier, Susanna Rotunno, Daniela Terreri, Lucianna De Falco, Antonella Fattori, Paolo Consorti e giurati di grande valore come i registi Salvatore Basile, Andrea Magnani, Stefano Reali, Alessandro Pondi, Massimiliano Bruno, che saranno presenti nelle giornate del festival. Domenica 10 dedicata ai più giovani, con la proiezione alle ore 18 dei film per ragazzi che saranno anche proiettati in matinée mercoledì 13 dicembre dalle ore 10, per il Premio miglior film Kids, con la presenza degli studenti delle Scuole Medie “Giovanni Paolo II” di Fabriano e “Stanislao Melchiorri” di Cerreto d’Esi. Una settimana intensa seguirà il primo weekend: proiezione fuori Concorso del film campione di incassi “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi al cinema Movieland lunedì 11, con ospite l’attore Vinicio Marchioni, a cui verrà consegnato il Premio “Filigrana d’Autore”, intervistato dal Direttore artistico del FFF Valentina Tomada; grande evento il martedì a seguire al Teatro Gentile in collaborazione con il Comune di Fabriano e con i Vigili del Fuoco: proiezione del documentario “La campanella” e del cortometraggio “Giulia e il Capoposto”, di Antonio Maria Castaldo e a seguire incontro con il regista e il cast. Il Concerto della Banda Musicale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco chiuderà la serata.

Da mercoledì 13 dicembre a sabato 16, ogni pomeriggio alle 17.30 un lungometraggio in Concorso per il premio del pubblico, sempre con la presenza del(la) regista e del cast in sala, e alle 20.45 i cortometraggi in Concorso per l’assegnazione dei premi nelle varie sezioni: 8/9 film brevi per ogni serata si sfideranno per vincere il Premio miglior film, con 1.000 euro assegnati al vincitore e i riconoscimenti per: miglior regia, sceneggiatura, fotografia, commedia, animazione, attrice, attore, premio del pubblico e premio “Occhi sul mondo” dedicato a Claudio Casadio Tarabusi per quel film che, con delicatezza ed empatia, parla di sentimenti e umanità. Come sempre sarà assegnato anche il Premio miglior film Giuria Giovani. Altra importante novità la presenza di Fabriano Film Fest in streaming, con i cortometraggi in Concorso visibili sulla piattaforma WeShort: il film maggiormente visualizzato si porterà a casa il Web Award e una somma in contanti di 500 euro. Vantaggi anche per il cortometraggio che si aggiudicherà il premio WeShort, con la possibilità di essere distribuito sul canale. A Simone Massi, giudice per la sezione cortometraggi di animazione, nella serata di sabato 16, verrà consegnato il premio “Filigrana d’Autore” e verrà proiettato il suo film animato “A guerra finita”, vincitore del Nastro d’Argento 2023 al miglior cortometraggio. Sempre sabato sera avrà luogo la cerimonia di premiazione. Domenica 17 alle ore 12 il giornalista e scrittore Alberto Guarnieri presenterà il suo romanzo “Omicidio alla RAI” nella sala espositiva Ruggeri a Zona Conce, e ne discuterà con la giornalista RAI Barbara Carfagna.