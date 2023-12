FABRIANO – L’Istituto Tecnico Agrario Giuseppe Vivarelli, promotore del Festival Francesco Scacchi 2023 in collaborazione con la Camerata Musicale del Gentile ed il sostegno della Regione Marche, propone uno spumeggiante appuntamento per il nuovo anno dal titolo Auspici.

In una cornice di opere d’arte curate dal Liceo artistico Mannucci si potrà ascoltare il grande repertorio classico con musiche di Nielsen, Mozart, Sibelius e Grieg. Un programma affascinante che metterà in mostra anche eccellenti giovani concertisti come la solista al pianoforte Lucrezia Liberati. Dopo il diploma accademico di II livello con lode e menzione sotto la guida del maestro Maurizio Baglini, Lucrezia Liberati è ammessa al Master della HSLU Hochschule di Lucerna e, contestualmente a numerosi premi, ha avviato un’attività concertistica intensa in veste di solista e in formazioni da camera.



La Camerata del Gentile, fortemente attiva da sette anni e diretta dal maestro Lorenzo Sbaffi, è balzata agli onori della stampa e televisione nazionale con il progetto LiricoStruiamo, opera lirica itinerante su camion nel cratere sisma 2016, ed è costituita da professionisti di prestigio e giovani talenti. Al termine dello spettacolo sarà possibile accedere ad una degustazione degli Spumanti Metodo Scacchi.

«Il Festival è sostenuto dalla Regione Marche e parte dall’idea di legare la magia artistica che la creazione dello spumante ha insita in sé alle tante forme di espressione dell’arte. L’arte, come lo spumante, si struttura in fasi, processi, tempo ed ha bisogno di un degustatore/pubblico consapevole che assapori i gusti, le armonie, le diverse forme di bellezza che insieme generano un benessere interiore», spiegano i promotori. «Un progetto dalla spiccata multidisciplinarietà, perché trasla il processo costruttivo ed evolutivo della produzione dello spumante in un fenomeno artistico articolato. Il Festival, che si svolge con la collaborazione del Comune di Fabriano e della biblioteca Romualdo Sassi, è musica, poesia, arte figurativa con l’esposizione di opere originali, divulgazione storica l’esposizione dei reperti della Regia scuola di agricoltura del famoso testo “Del bere sano” di Francesco Scacchi (1622) presso il Museo dello Spumante di via Gioberti, Fabriano», concludono.

L’appuntamento è dunque in programma giovedì 4 gennaio 2024, all’Oratorio della Carità di Fabriano.

L’ingresso è libero.

Il programma

Ore 17 apertura mostra espositiva a cura Liceo Artistico “E. Mannucci”

Ore 17.30 concerto

A seguire degustazione spumanti Metodo Scacchi (con ticket)

Il programma musicale

C. Nielsen Suite per archi op.1

I Prelude-andante con moto

II Intermezzo – allegro moderato

III Finale – andante con moto, allegro con brio

W. A. Mozart Concerto per pianoforte n. 12 Kv414

Lucrezia Liberati, pianoforte

I Allegro

II Andante

III Allegretto

J. Sibelius Improptu op.5

Andante

E. Grieg Holberg suite op.40

I Praeludium

II Sarabande

III Gavotte

IV Air

V Rigaudon

Camerata Musicale del Gentile

Direttore Lorenzo Sbaffi