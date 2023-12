A Fabriano la Festa provinciale sull’Affido familiare

FABRIANO – Sarà Fabriano a ospitare, domani 2 dicembre, la Festa provinciale per la sensibilizzazione sull’Affido familiare, un appuntamento importante che ogni anno cerca di diffondere sul territorio marchigiano una cultura del “prenderci cura degli altri” e che sarà curata sul territorio dall’Ambito 10, l’ente che coordina i servizi sociali dei Comuni di Cerreto D’Esi, Fabriano, Genga, Sassoferrato e Serra San Quirico. «L’affido è una delle tante facce di un modo di fare comunità più solidale, che parte dall’empatia verso gli altri, dall’educazione all’affettività e alla gestione dei conflitti, fino al mettersi in gioco in prima persona, nella vita quotidiana o nel mondo del volontariato, per aiutare chi si trovi in difficoltà», spiegano gli organizzatori.

Il programma

Il programma della festa unisce riflessione e divertimento per genitori e figli: si inizia alle 15:30 di alla Biblioteca Multimediale “Romualdo Sassi” con l’incontro “A chi appartengo? Il senso profondo dei legami”, che sarà animato da Domenico Barrilà, pedagogista e psicoterapeuta infantile attivo nella prevenzione del disagio giovanile e familiare. All’incontro parteciperanno anche famiglie coinvolte nell’affido, per portare la loro testimonianza. Alle 18, appuntamento al Teatro Gentile con lo spettacolo per bambini dai 4 anni in su “Papero Alfredo”, portato in scena dal Teatro Giovani Teatro Pirata. Alfredo è un papero youtuber alle prese con pirati e burattinai: un racconto che fa ridere e pensare, e parla del rapporto tra babbi e figli, di amarsi, sfidarsi e rincorrersi. Al termine dello spettacolo, sarà il momento di ringraziare famiglie, insegnanti e alunni che hanno partecipato al progetto, e sarà possibile visitare l’allestimento fatto da genitori e bambini, in mostra nel foyer del teatro. Al progetto hanno partecipato 20 insegnanti e 120 alunni di 3° e 4° elementare degli Istituti Comprensivi del territorio (“Moro-Carloni”, “Imondi-Romagnoli”, “Marco Polo”di Fabriano e “Sassoferrato-Genga”) e 50 tra genitori e bambini nei Centri per Famiglie.