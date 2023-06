Fabriano: Festa dello Sport all’interno dei palas per via del maltempo previsto

FABRIANO – Al coperto la IX edizione della Festa dello Sport a Fabriano. «Causa previsioni meteo avverse, la Festa dello Sport in programma domani 4 giugno, si svolgerà al coperto», l’informazione da parte dell’Amministrazione comunale. A disposizione il palaCesari, il PalaFermi e la Piscina comunale.

L’iniziativa

«Nel novembre del 2003 – ricorda il presidente della Consulta dello Sport, Leandro Santini – la Presidenza del Consiglio dei Ministri istituì la Festa Nazionale dello Sport. Quindi, anche a Fabriano, questa prima domenica del mese si svolgerà la IX edizione di una manifestazione che si sta consolidando nel corso degli anni. Saranno tantissimi i giovanissimi e non solo, alla ricerca della disciplina più adatta». Gli orari di svolgimento dell’iniziativa sono dalle 14:30 alle 19:30, ma non più lungo viale Moccia e all’interno dei due giardini pubblici, ma al coperto. E questa decisione è avvenuta per via del meteo che si preannuncia inclemente. Quindi, le location a disposizione sono: gli spazi del PalaCesari, del PalaFermi e della Piscina comunale. «Ad attendere i partecipanti, gli istruttori di oltre 30 società sportive pronti a far provare le proprie discipline», evidenzia Santini. L’organizzazione dell’evento è curata da Avis Fabriano, Consulta Sport e Gruppo promotore Festa dello Sport, in collaborazione con l’AST Ancona e, per l’appunto, le numerose associazioni sportive della città, con il patrocinio del Coni e della Città di Fabriano. «In particolare – evidenzia ancora Santini – la AST promuoverà ‘Nonni nipoti e comunità per la salute’, un’iniziativa tesa a unire generazioni distanti tra loro sotto l’egida dello sport. L’intento – conclude – è quello di promuovere l’attività fisica e sportiva a qualsiasi età come strumento di prevenzione e di benessere fisico, psicologico, sociale, ad alto valore educativo, formativo e aggregativo. Un sano stile di vita, che comprenda l’attività fisica e la corretta alimentazione, porta molti benefici nella vita di ciascuno ed è fondamentale per la crescita positiva della persona».