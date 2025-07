Fabriano, Fedrigoni: presto i percorsi di formazione e riqualificazione per i lavoratori

«È in via di conclusione il processo per l’attivazione di un’attività di formazione e riqualificazione del personale, finanziata dalla Regione Marche con il fondo Assist», le parole dell'assessore, Stefano Aguzzi

FABRIANO – Partiranno presto percorsi di formazione e riqualificazione del personale finanziati dalla Regione Marche per i lavoratori dell’azienda Giano del Gruppo Fedrigoni, impresa chiusa a fine 2024 e attiva nel ramo delle carte per ufficio, generando 173 lavoratori in esubero, per i quali è attiva la cassa integrazione per un anno. Secondo l’accordo sottoscritto al ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’azienda ha già ricollocato definitivamente 100 lavoratori, 91 presso stabilimenti marchigiani e 9 nel nord Italia.

Altri 15 sono ricollocati a tempo determinato, 5 sono in sospensione in virtù della legge 104 e altri 10 si sono dimessi in maniera volontaria. Restano oggi 43 lavoratori ancora in cassa integrazione, ma anche per questi si sta cercando di trovare una soluzione occupazionale all’interno del gruppo, ad esempio nel settore delle carte valore, attività che dovrà essere improntata a breve e che potrebbe assorbire buona parte di queste persone ancora in cigs.

La dichiarazione

In attesa di ulteriori ricollocazioni, l’accordo prevede, per l’appunto, i corsi di formazione. «È in via di conclusione il processo per l’attivazione di un’attività di formazione e riqualificazione del personale, finanziata dalla Regione Marche con il fondo Assist. L’azienda ci ha comunicato di aver predisposto un progetto e di averlo condiviso con le organizzazioni sindacali con un accordo siglato e che tale documentazione verrà a breve inviata formalmente alla Regione Marche per dar seguito all’iter di competenza. Secondo i programmi le prime ‘aule formative’ dovranno partire a settembre», le parole dell’assessore regionale, Stefano Aguzzi. «Rispondendo alla richiesta delle parti sociali – conclude Aguzzi – la Regione Marche si impegnerà a farsi parte attiva nei confronti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) per l’attivazione di un tavolo nazionale per continuare a monitorare la situazione e valutare in autunno, con l’approssimarsi della scadenza della cassa integrazione, la possibilità di attivare ulteriori strumenti di sostegno al reddito per i lavoratori».