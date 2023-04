Fabriano: fornisce false generalità, dai precedenti i carabinieri risalgono all’identità. Denunciato

FABRIANO – Sprovvisto di documenti d’identità perché dimenticati a casa, fornisce false generalità perché già noto alle forze dell’ordine, denunciato un 30enne nato in Marocco e residente fuori Regione. Questo uno dei risultati del controllo del territorio portato avanti dai carabinieri della compagnia di Fabriano, agli ordini del capitano Mirco Marcucci. I militari hanno notato un uomo che passeggiava con fare sospetto nel centro storico di Fabriano. Si è deciso di fermarlo. Ai carabinieri, a seguito della richiesta di esibizione dei documenti d’identità, l’uomo ha riferito di averli lasciato a casa, fornendo comunque delle generalità. Una situazione che non ha convinto del tutto i carabinieri di Fabriano che hanno deciso di approfondire il controllo, portando il 30enne in caserma per prendere le impronte. A causa di alcuni precedenti, si è potuta risalire alla vera identità dell’uomo, regolare sul territorio, e residente fuori dalle Marche. Il 30enne, disoccupato, è stato denunciato per falsa attestazione di identità.

Abuso di alcol

Immancabili anche i controlli con gli etilometri per arginare l’abuso di alcol alla guida. Nel corso di questo servizio, alle 10 del mattino, in via Casoli, ingresso di Fabriano, i militari del nucleo Radiomobile hanno fermato più mezzi. In particolare un automobilista 30enne del posto è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Nonostante fosse mattino, l’uomo – a seguito di test con l’etilometro – aveva una concentrazione di alcol nel sangue superiore a 1,2 grammi su litro, oltre due volte il limite massimo consentito dall’attuale normativa. Oltre alla denuncia, al 30enne è stata anche ritirata la patente di guida, mentre l’auto sulla quale viaggiava è stata affidata al proprietario.