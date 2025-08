Fabriano, il convitto dell’Agrario trasloca a San Biagio

FABRIANO – Il Comune di Fabriano ha formalizzato la concessione temporanea dell’immobile comunale di via Saffi, già sede della ex casa albergo San Biagio, alla Provincia di Ancona. La struttura sarà destinata ad accogliere il convitto dell’Istituto Tecnico Agrario “Vivarelli” per l’intero anno scolastico 2025-2026, consentendo lo svolgimento regolare delle attività durante i lavori di miglioramento sismico della sede originaria. Il trasferimento temporaneo è stato richiesto dalla Provincia di Ancona, che ha individuato l’edificio fabrianese come sede idonea a ospitare gli studenti convittori nel periodo compreso tra settembre 2025 e giugno 2026. L’accordo tra le due amministrazioni, oltre a garantire la continuità del servizio per l’istituto agrario, valorizza un bene pubblico attualmente non utilizzato, con ricadute positive sia in termini sociali che gestionali. L’immobile comunale resterà nella piena disponibilità del Comune al termine della concessione.

Le dichiarazioni

«Garantire agli studenti del Vivarelli – dichiara il sindaco Daniela Ghergo – un luogo sicuro e accogliente dove poter continuare il proprio percorso formativo, anche in un momento complesso come quello dei lavori di adeguamento sismico, significa garantire il diritto allo studio. Abbiamo scelto di aprire le porte di un edificio comunale per dare una risposta immediata e concreta a un’esigenza reale, convinti che la collaborazione tra enti pubblici debba tradursi in soluzioni efficaci per le persone, a partire dai più giovani» Per l’assessore Maurizio Serafini, «l’ospitalità degli studenti dell’Istituto Agrario si affiancherà all’avvio del progetto di housing sociale per anziani che prevede la realizzazione di appartamenti all’interno dello stesso complesso, dando vita ad una nuova esperienza intergenerazionale. Al tempo stesso, la presenza quotidiana di ragazze e ragazzi in centro storico rappresenta un’opportunità preziosa per riattivare la vita sociale di una parte della città che ha bisogno di essere vissuta», conclude.