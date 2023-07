Presentate le iniziative relative alla “Notte dei Musei” e “R-Estate in biblioteca”, un’occasione per vivere i siti culturali della città in orario serale

FABRIANO – Estate a Fabriano all’insegna delle iniziative la “Notte dei Musei” e “R-Estate in biblioteca”, un’occasione per vivere i siti culturali della città in orario serale, con apertura prolungata fino alle ore 23. Sei incontri per scoprire la storia e tutti i segreti di questi luoghi, con la possibilità di visite guidate a cura del personale museale in due fasce orarie, alle ore 21:15 e alle ore 22:15, con un biglietto simbolico di 3 euro. In cinque appuntamenti, oltre a visitare la struttura museale, si potrà abbinare, dalle 19, un aperitivo degustazione a cura di Osteria San Biagio.

Le iniziative

«Un’occasione nuova che il Comune di Fabriano propone – sottolinea l’assessore alla Bellezza Maura Nataloni – per promuovere un modo diverso di scoprire i nostri musei e i siti culturali, abbinando anche la degustazione di un aperitivo così da poter valorizzare insieme l’arte e i prodotti tipici e offrire ai visitatori la possibilità di scoprire le nostre strutture museali in un orario notturno dove, in queste giornate particolarmente calde, si potrà godere anche di un po’ di fresco». Questo il calendario: sabato 22 e 29 luglio, rispettivamente gli incontri sono previsti al TeatroGentile-Oratorio della Carità e alla Pinacoteca civica Molajoli. Ad agosto: il 5 al museo della Stampa civiltà della scrittura; l’8 al museo della Carta e della Filigrana, il 12 al sito archeologico Attidium (solo visita guidata); il 17 al museo Guelfo. Per tutti gli appuntamenti è consigliata la prenotazione, al numero dello IAT 0732 709424 – mail: fabrianoturismo@gmail.com. Inoltre, domani giovedì 20 luglio, è in programma ” R-Estate in biblioteca”, un nuovo evento a cura della Biblioteca Multimediale R. Sassi, dalle ore 18 alle ore 20, con un aperitivo presso il Loggiato San Francesco e proiezione di cortometraggi che si terrà nei locali della galleria della biblioteca, grazie alla collaborazione con Fabriano Film Fest e Fabriano Movie District FMD. Nel Loggiato San Francesco in questa occasione parte anche la prima edizione dell’iniziativa “Adotta un libro”: i partecipanti potranno scegliere il proprio libro preferito che la Biblioteca donerà loro. «Un’occasione da non perdere per vivere il centro storico, assistere alla proiezione di cortometraggi nella bellissima cornice della Biblioteca e godersi il nostro bellissimo Loggiato», conclude l’assessore di Fabriano, Maura Nataloni.