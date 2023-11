Edilizia popolare, a Fabriano presto nuove disponibilità per andare incontro alle famiglie

L’amministrazione comunale provvederà in tempi brevi ad emanare il bando per 21 alloggi a canone concordato

FABRIANO – Si è concluso in questi giorni il confronto tra l’Amministrazione comunale di Fabriano guidata dalla sindaca Daniela Ghergo e l’Erap Marche rappresentato dal presidente Saturnino Di Ruscio e dal direttore Franco Ferri. «Avviati da qualche settimana – come sottolineato di recente dall’Assessore alla Comunità e alla Solidarietà Maurizio Serafini – gli incontri sono serviti ad effettuare una ricognizione della situazione e delle prospettive dell’edilizia popolare e agevolata nella città della carta, e da essi è emersa la volontà di collaborare e di tenere alta l’attenzione sul problema casa, che costituisce una delle emergenze sociali più importanti. Fabriano registra circa 190 richieste di alloggi di edilizia popolare e non è in grado di dare una risposta a tutte le esigenze, ma con una serie di azioni e di scelte si può cercare di ridurre il fabbisogno e alleviare le problematiche di parecchi richiedenti».

L’incontro

A seguito di queste interlocuzioni, l’amministrazione comunale di Fabriano provvederà in tempi brevi ad emanare il bando per 21 alloggi a canone concordato, mentre sta procedendo da parte dell’Erap l’assegnazione degli ultimi appartamenti di una prima tranche. Si tratta di 46 alloggi la cui consegna è iniziata lo scorso 18 ottobre presso la sede dell’Ambito territoriale sociale 10 alla presenza dell’Amministrazione comunale e dei rappresentanti dell’Erap. Ad inizio 2024 si aggiungerà una seconda tranche di 16 alloggi, relativi alla palazzina di via 13 Luglio.

«Qui sono in fase di completamento i lavori che si erano interrotti a seguito del fallimento della ditta aggiudicataria dell’appalto. È subentrata un’altra ditta che a febbraio 2024 dovrebbe completare l’intervento, per cui si potrà procedere all’attribuzione degli alloggi sulla base delle graduatorie vigenti. In altri 11 appartamenti, sempre di proprietà dell’Erap, sono in corso interventi di manutenzione ordinaria», fa sapere il Primo cittadino di Fabriano. È, invece, in fase di assegnazione l’appalto per la realizzazione di una nuova palazzina sempre in via 13 Luglio, gemella di quella che si sta completando. Anche in questo caso saranno 16 gli alloggi e l’investimento, per completare il quale serviranno 2 anni, è di circa 3 milioni di euro. L’amministrazione comunale, infine, procederà tramite l’Ambito territoriale sociale 10 alla realizzazione e gestione di 5 alloggi di housing sociale nel complesso di proprietà di via Saffi. In questo caso con un finanziamento Pnrr di 240.000 euro.

«Abbiamo fatto insieme ai vertici dell’Erap Marche, che ringrazio, il punto sugli impegni e le corresponsabilità che ci vedono uniti nel cercare di dare risposta al problema della casa nella nostra città. Siamo consapevoli delle richieste che ci sono, delle tipologie di famiglie e situazioni personali che hanno bisogno di un alloggio, e sappiamo quanto sia difficile e complesso poter esaudire l’intera domanda. Per questo sottolineiamo la necessità che a livello nazionale e regionale si destinino maggiori risorse all’edilizia popolare e agevolata, rendendo possibili anche operazioni di rigenerazione urbana. Da parte nostra c’è l’impegno a intraprendere tutte le azioni affinché gli alloggi disponibili sia attribuiti totalmente e a studiare insieme agli enti preposti, Erap e Ambito sociale, possibili ulteriori interventi», ha concluso la sindaca di Fabriano, Daniela Ghergo.