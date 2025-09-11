Fabriano, E-straordinario for Kids: Elica e Fondazione Casoli guardano "Dietro ai miei occhi" con i bimbi

FABRIANO – Arte, creatività, impresa, giovani: E-straordinario for Kids conferma il successo e per la sua edizione numero 11 guarda “Dietro ai miei occhi” con Giovanni Termini. Nella sede fabrianese di Elica si è rinnovato l’appuntamento, quasi un tradizionale anticipo dell’apertura delle scuole, con il workshop organizzato dalla Fondazione Ermanno Casoli in collaborazione con l’azienda, leader globale nella produzione di cappe e piani aspiranti da cucina, presieduta da Francesco Casoli. Una iniziativa curata da Marcello Smarrelli, direttore artistico della Fondazione, e che ha coinvolto 45 bambini tra i 5 e i 10 anni, figli dei dipendenti del gruppo Elica.

«Questa iniziativa – spiega Francesco Casoli – continua a raccontare che noi crediamo fortemente nei giovanissimi e pensiamo che l’arte, insieme a loro, possa veramente darci una spinta. L’opera è veramente interessante, abbiamo un artista geniale. L’arte ci permette di pensare in maniera differente e lo fa anche con quest’opera che, se ci pensiamo, ci porta a spingere per andare oltre una parete che ci sembra invalicabile. Pensiamo sia un messaggio tanto più significativo in questo momento storico. Noi crediamo nel territorio e in quello che facciamo, crediamo che questa sia la direzione giusta. I bambini? Portano sicuramente tanta confusione ma ad esempio qui oggi abbiamo clienti che sono venuti a trovarci dalla Turchia e restano tutti sorpresi nel vedere questo coinvolgimento. Essere un po’ differenti alle volte aiuta anche sul mercato».

Presenti a salutare l’evento l’assessora regionale alla cultura Chiara Biondi e sindaca e assessora alla cultura del Comune di Fabriano, Daniela Ghergo e Maura Nataloni, per la sua edizione 2025, E-straordinario for Kids ha puntato sulla collaborazione con l’artista di origine siciliane da tempo stabilito a Pesaro Giovanni Termini. «Dal 2007 – ricorda Marcello Smarrelli – la Fondazione Ermanno Casaoli ha iniziato a lavorare in Elica portando l’arte contemporanea, che consideriamo un motore di sviluppo che ha la forza e la capacità di migliorare gli ambienti di lavoro e sviluppare la creatività e l’immaginazione, a contatto coi dipendenti. Nessun altro come gli artisti riesce ad avere le antenne puntate sul futuro. Teniamo i bambini in mani sicure e invitiamo per lavorare con loro artisti con una carriera consolidata. Come quest’anno con Giovanni Termini, artista di origine siciliane ma che vive da molti anni a Pesaro e insegna all’Accademia di Belle Arti di Urbino. Un artista che col suo lavoro riesce a trasformare e dare nuova vita agli oggetti attraverso un atteggiamento ludico e ironico, attraverso il gioco».

Con la partecipazione dell’illustratore Francesco Fagnani, l’opera ha preso forma negli spazi di Elica. Una installazione nella quale elementi architettonici del quotidiano sono diventati occasione di gioco e scoperta per i bambini. «”Dietro ai miei occhi” – spiega Termini – voleva essere un invito a provare a osservare non attraverso gli occhi ma attraverso il cervello, uno stimolo a immaginare. Spesso immaginazione e fantasia superano la realtà, perché i bambini sono predisposti a fare quello e io glielo invidio. Lo imparo da loro. La sfida è stata provare ad abbattere un muro: mi ero soffermato nel primo sopralluogo sulle maniglie antipanico che già si trovano nelle porte dell’azienda e non ho fatto altro che chiederle e allestirle lungo la parete. Non sulle porte ma tra le porte di questo corridoio. Maniglie antipanico che non aprono alcuna porta né fisicamente possono aprire il muro ma sono stati i bambini che, sui pannelli inseriti all’interno in tensione, hanno provato a immaginare quello che ci poteva essere dietro quel muro e a disegnarlo».