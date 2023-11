Fabriano: droga tra gli indumenti e a casa, segnalato 40enne assuntore

FABRIANO – Arginare il fenomeno dilagante anche a Fabriano della guida senza assicurazione. Una problematica che, in caso di incidente stradale, è un particolare non di poco conto. Con questo obiettivo è stato organizzato a Fabriano un servizio congiunto dei carabinieri della Compagnia cittadina e degli agenti della polizia locale. Obiettivo centrato in termini di deterrenza, ma senza alcun risultato in merito, se si eccettua una contravvenzione elevata per guida senza gli occhiali prescritti. Una sanzione che può arrivare fino a 326 euro, ma che di base si attesta attorno agli 80 euro. Questo l’esito più significativo di questo servizio congiunto che si è anche avvalso dell’utilizzo dell’apparecchiatura Targa System e che si è svolto lungo la Strada provinciale che collega Fabriano a Sassoferrato. Complessivamente sono stati fermati e identificati 12 mezzi e i relativi automobilisti. Tutto in regole sul fronte revisione, possesso della patente di guida e dell’assicurazione. Solo una contravvenzione per l’automobilista messosi alla guida senza gli occhiali prescritti.

La segnalazione

Accanto a questo servizio, i carabinieri della Stazione di Sassoferrato, nella giornata di ieri, hanno notato mentre erano di pattuglia, un 40enne sentinate a piedi che, alla vista dei militari, ha improvvisamente cambiato strada, accelerando il passo. Insospettiti da questo repentino scatto e considerando che l’uomo era già noto alle forze dell’ordine, i carabinieri lo hanno prontamente raggiunto e fermato. È stato sottoposto a una perquisizione personale. I militari hanno rinvenuto, nascosta tra gli indumenti, circa un grammo di cocaina. Si è proseguita l’indagine con una perquisizione domiciliare. In casa, i militari hanno rinvenuto meno di un grammo di hashish. Considerate le due modiche quantità di droga, il 40enne è stato segnalato alla Prefettura di Ancona come assuntore di sostanze stupefacenti.