Fabriano: droga nascosta fra gli indumenti, segnalati giovani del territorio alla Prefettura

FABRIANO – Tre segnalazioni per assunzione di sostanze stupefacenti. In due casi, disposto anche il ritiro della patente. Questi gli esiti dei controlli effettuati dai carabinieri della Compagnia di Fabriano, agli ordini del capitano Mirco Marcucci, nei giorni scorsi, in particolare durante i giorni del Palio di San Giovanni Battista. I militari hanno effettuato una serie di controlli straordinari in occasione di questa settimana, in particolare tra sabato e domenica con nessuna sanzione nell’ambito della guida in stato di ebbrezza.

I controlli

Nel corso, invece, dei posti di blocco effettuati in città sono stati diversi gli interventi. Nella periferia è stato fermato un mezzo con a bordo due persone: il guidatore, un 25enne del Fabrianese, è stato trovato in possesso di oltre tre grammi di cocaina. Il passeggero, un 30nne nato e residente fuori provincia, aveva poco meno di un grammo di hashish. Entrambi sono stati segnalati come assuntori alla Prefettura di Ancona. Le sostanze stupefacenti sono state rinvenute nascoste fra gli indumenti dei due giovani a seguito di una perquisizione personale decisa dai militari a seguito degli evidenti segni di nervosismo dei due ragazzi fermati per il controllo. Per il guidatore, inoltre, i carabinieri hanno disposto il ritiro della patente per 30 giorni. Infine, nel corso di un servizio ad Arcevia, i Carabinieri della Stazione locale, nel pomeriggio di domenica scorsa, hanno segnalato una donna, 20enne, proveniente dalla Toscana, che circolava con la sua auto e aveva addosso meno di un grammo di hashish. È stata segnalata alla Prefettura e anche in questo caso è stato disposto il ritiro della patente per un mese.