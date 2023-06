Fabriano: droga nascosta negli indumenti e nella cantina di casa, in manette un 30enne

FABRIANO – Cocaina nascosta negli indumenti e altra sostanza stupefacente occultata in cantina, complessivamente 60 grammi tra cocaina e marijuana. Arrestato un 30enne di Fabriano nella giornata di ieri, 31 maggio, con l’accusa di detenzione di droga ai fini dello spaccio. Arresto, convalidato, effettuato dai carabinieri della Compagnia cittadina. Il ragazzo è attualmente ai domiciliari in attesa del pronunciamento del giudice del Tribunale di Ancona. Disposto un test tossicologico per verificare la qualità dello stupefacente sequestrato che, secondo il 30enne, è per uso personale e non per fini di spaccio.

I fatti

Durante un consueto controllo su strada, i carabinieri di Fabriano hanno fermato un’automobile con a bordo un 30enne fabrianese. Dopo averlo identificato, i militari hanno notato il crescente nervosismo del giovane. E così si è deciso di procedere a un approfondimento del controllo con una perquisizione personale. Una giusta intuizione, visto che nascosta negli indumenti sono stati rinvenuti alcuni grammi di cocaina. I carabinieri hanno proceduto a una perquisizione dell’abitazione del giovane. E nascosta nella cantina è stata rinvenuta altra droga. Sequestrati, complessivamente, 60 grammi di cui 40 di cocaina e 20 di marijuana. Considerata la quantità, si è proceduto all’arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Questa mattina, al Tribunale di Ancona, si è svolta l’udienza di convalida. Il 30enne è difeso dall’avvocato fabrianese, Ruggero Benvenuto. Il giudice ha convalidato l’arresto ed entro cinque gironi deciderà se disporre gli arresti domiciliari o l’obbligo di firma. Nel frattempo, il ragazzo è stato posto agli arresti domiciliari. Nella prossima settimana è stata disposta la verifica sulla qualità dello stupefacente tramite test tossicologico. Durante l’udienza, l’arrestato ha dichiarato che la droga rinvenuta e sequestrata è per uso personale, negando le finalità di spaccio.