Fabriano: droga nascosta dietro la slot-machine scoperta dal fiuto dell’unità cinofila

Nell'ambito dei controlli messi in pedi dai carabinieri sono state denunciate altre tre persone per guida in stato di ebbrezza

FABRIANO – Oltre otto grammi di hashish nascosti dietro una slot machine in un’attività commerciale a Sassoferrato. A condurre i carabinieri a questo rinvenimento, il fiuto del cane anti-droga dell’unità cinofila di Pesaro che ha supportato il controllo straordinario del territorio che i militari hanno messo in piedi a Fabriano e a Sassoferrato. Coinvolte le stazioni della città sentinate e il reparto del Norm, in divisa e in borghese, della Compagnia della città della carta. Rispetto al rinvenimento della sostanza stupefacente, sono in corso le indagini per risalire al proprietario della droga che è stata sequestrata. I carabinieri stanno indagando in tutte le direzioni.

I controlli

Accanto a questo sequestro di sostanza stupefacenti, i controlli straordinari del territorio hanno portato anche a tre denunce per guida in stato di ebbrezza. In un caso, l’abuso di alcol alla guida sarebbe anche all’origine di un incidente stradale per fortuna senza feriti gravi. Con ordine. I carabinieri hanno organizzato numerosi posti di controllo sulle principali arterie cittadine di Fabriano. Un pugliese 40enne è stato fermato e controllato in via Casoli. Sottoposto all’esame dell’etilometro: un tasso alcolemico sopra un grammo sul litro. Il 40enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, gli è stata ritirata la patente e l’auto affidata a persona di fiducia. Stessa sorte è toccata a una fabrianese 30enne controllata dai militari in zona stazione ferroviaria. L’alcoltest ha dato un risultato superiore a 0.8 grammi su litro. Infine, i carabinieri sono stati contattati per effettuare i rilievi di un incidente stradale avvenuto nel quartiere Santa Maria di Fabriano, fortunatamente senza feriti. Il conducente è stato sottoposto all’esame dell’etilometro. Il risultato è stato di una concentrazione di alcol nel sangue superiore a 0,8 grammi su litro. È scattata la denuncia per guida di stato di ebbrezza, il ritiro della patente e l’auto è stata affidata a persona di fiducia.