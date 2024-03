Fabriano: dopo le tensioni c’è la data per il consiglio comunale straordinaria sulla sanità

FABRIANO – Si terrà il prossimo 11 aprile alle ore 17 il consiglio comunale straordinario sui problemi della sanità fabrianese e delle aree interne chiesto dalla sindaca di Fabriano, Daniela Ghergo, e appoggiato dalle forze politiche di maggioranza. «Di concerto con il Presidente della Regione Acquaroli – dichiara la prima cittadina fabrianese – e con gli Assessori regionali competenti, è stata individuata la prima data possibile, che ho comunicato al Presidente del Consiglio comunale Giovanni Balducci. Sarà un’occasione importante per la città e il distretto fabrianese per discutere insieme ai rappresentanti politici e ai vertici della sanità regionale su quelle che rappresentano le maggiori preoccupazioni della sanità del nostro territorio», commenta Ghergo.

Sanità

Dopo le polemiche scaturite dalla dura presa di posizione dell’amministrazione comunale di Fabriano sul presunto depauperamento di risorse in favore dell’ospedale Engles Profili e la conseguente netta risposta da parte della Lega, con una conferenza stampa aperta alla cittadinanza, durante la quale sono stati forniti dati per confutare il j’accuse della sindaca Ghergo, la tensione a livello politico era molto alta. Tanto che la prima cittadina fabrianese aveva parlato di “sgarbo” istituzionale. Le rispettive diplomazie hanno ricucito, almeno in apparenza, lo strappo. Tanto che si è arrivati all’individuazione di una data condivisa per far convocare una seduta straordinaria del consiglio comunale a Fabriano incentrato proprio sulla tematica della sanità territoriale.

«Durante la seduta – informa la sindaca, Daniela Ghergo, sarà affrontato il tema dell’ospedale, il maggiore presidio ospedaliero delle aree interne della regione, i cui lavori di ristrutturazione e ampliamento non sono partiti. Così come della sanità territoriale, centrale in un territorio che ha un bacino di utenza vasto come il nostro e che si trova in grande difficoltà. Ho chiesto anche al Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016 senatore Guido Castelli di poter essere presente per illustrarci lo stato dei finanziamenti previsti. Sarà un’opportunità per rappresentare le istanze di un intero territorio che merita di avere un ruolo centrale nelle politiche sanitarie regionali», conclude Ghergo.