Fabriano: dopo la Polizia Municipale prosegue l’accorpamento degli uffici comunali

FABRIANO – Positivi riscontri da parte dell’utenza per lo spostamento degli uffici della Polizia Locale di Fabriano accorpata a tutti gli altri uffici comunali. La conclusione dei lavori alla palazzina dell’Anagrafe, danneggiata dal sisma 2016, ha consentito infatti di destinare l’intero secondo piano agli uffici della Polizia Locale, che è così rientrare nel complesso di tutti gli uffici comunali, in piazza 26 Settembre 1997.

Il piantone sarà collocato al piano terra dell’edificio e gli uffici al secondo piano della stessa palazzina, che entro pochi giorni, ospiterà tutti gli altri servizi al cittadino. Rimangono invariati i contatti: il numero telefonico 0732 21610 e l’indirizzo e-mail: polizia.municipale@comune.fabriano.an.it. Gli orari di apertura al pubblico rimangono invariati: dalle ore 7.30 alle ore 20, tutti i giorni, compresi i festivi. «L’accorpamento degli uffici si inserisce in un più ampio processo di razionalizzazione, volto a concentrare i servizi rivolti ai cittadini, facilitando l’accesso e la fruizione», hanno commentato dal Comune.

La dichiarazione

«La conclusione dei lavori alla palazzina dell’Anagrafe – dichiara la sindaca Daniela Ghergo – rappresenta un traguardo significativo per la nostra città, perché consentirà di concentrare in un’unica sede, in piazzale 26 Settembre 1997, tutti gli uffici comunali. La collocazione della Polizia Locale al secondo piano dello stabile costituisce un passaggio coerente nell’ottica di una razionalizzazione funzionale di un servizio essenziale per la collettività. Nelle prossime settimane sarà inaugurato l’intero stabile e lo sportello polifunzionale, che segnerà un cambiamento concreto nel rapporto tra cittadini e amministrazione: un unico punto di accesso per più tipologie di richieste, con l’obiettivo di ridurre i tempi di attesa e semplificare le procedure. Si tratta di un ulteriore passo avanti verso una pubblica amministrazione più semplice, efficiente e vicina ai bisogni delle persone», ha concluso.