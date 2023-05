Fabriano: una denuncia per guida in stato di ebbrezza e una segnalazione per uso di droga

I militari della Compagnia cittadina sono stati impegnati, inoltre, anche nella notifica per un provvedimento per un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Ancona per scontare una pena di 3 anni

FABRIANO – Notifica di un provvedimento per un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Ancona per scontare una pena di 3 anni. Una denuncia per guida in stato di ebbrezza e una segnalazione per possesso di droga. Questi i risultati dei controlli dei carabinieri della Compagnia di Fabriano effettuati nel fine settimana appena concluso.

Arcevia

I Carabinieri della stazione di Arcevia hanno dato seguito a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona. Nei giorni scorsi la pattuglia si è recata a casa di un 60enne del posto che dovrà scontare una pena di reclusione ai domiciliari per oltre tre anni. L’uomo ha distratto dal patrimonio della società, quale amministratore, beni di ingente valore omettendo di tenere qualunque documentazione contabile. Il provvedimento dei domiciliari è stato così notificato dai carabinieri di Arcevia.

Fabriano

Nel corso dei controlli del fine settimana un 30nne fabrianese è stato fermato alle 4:30 di notte in via Dante ed è stato sottoposto dai militari del Radiomobile al controllo dei documenti personali e del mezzo. Successivamente, i militari hanno posto il 30enne al test dell’etilometro che ha fornito un dato superiore a 1,8 grammi sul litro, oltre 3 volte il limite massimo consentito per legge. Il 30enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, si è proceduto al ritiro della patente e l’auto affidata al proprietario. Sempre nel weekend i carabinieri del Radiomobile hanno notato un’automobile ferma in prossimità del parco comunale con due persone a bordo. Il passeggero, un 30enne fabrianese, aveva nascosto tra gli indumenti meno di un grammo di marijuana. È stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.