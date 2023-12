FABRIANO – Piccoli interventi da parte dei carabinieri della Compagnia di Fabriano durante questo lungo periodo festivo, in città e nei Comuni di competenza, impiegando uomini e mezzi per prevenire qualsiasi tipologia di reato e aumentare la percezione di sicurezza tra tutti i residenti. Un obiettivo certamente centrato. Il primo intervento è avvenuto per rilevare un incidente che si è verificato nella periferia di Fabriano, due persone coinvolte, ma non hanno riportato ferite gravi da consigliare un trasporto d’urgenza in ospedale. Uno dei due feriti, un 30enne di Fabriano, è stato però invitato dai militari a sottoporsi ad esami del sangue al Pronto soccorso dell’ospedale Engles Profili, il cui esito ha accertato una positività agli oppiacei. Per questo motivo è stato denunciato per guida sotto gli effetti di sostanze stupefacenti, oltre al ritiro della patente di guida. Un altro intervento a Fabriano ha riguardato una piccola utilitaria con ben sei persone a bordo, alla cui guida vi era un neopatentato. Il guidatore è stato sottoposto all’esame dell’etilometro e sanzionato con una multa da 168 euro, poiché con un tasso alcolemico di poco superiore al limite massimo consentito. In più, una seconda multa da 87 euro per aver trasportato più persone di quanto consentito.

I controlli nel territorio

Il Nucleo Radiomobile a Cupramontana è intervenuto a seguito ad una segnalazione per un’automobile che procedeva a zig zag. Alla guida un 30enne di Ancona. Quest’ultimo è stato invitato dai militari a sottoporsi all’esame dell’etilometro, ma si è rifiutato. Per questo motivo è stato denunciato. In più gli è stata sequestrata l’automobile e ritirata la patente di guida. Infine, ad Arcevia, un 40enne è stato fermato a bordo della propria auto e ai militari non è sfuggito il suo evidente nervosismo. Per questo si è proceduto a una perquisizione personale e domiciliare. Complessivamente sono stati rinvenuti oltre 3 grammi di hascisc. Considerata la quantità è stato segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti.