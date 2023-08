Fabriano: due denunce e una segnalazione, il risultato dei controlli dei carabinieri

FABRIANO – Un incidente stradale, per fortuna senza gravi conseguenze per le persone coinvolte. Ma, grazie all’intuizione dei carabinieri della Compagnia di Fabriano, si scopre che il guidatore del motociclo, un 30enne residente fuori provincia, aveva un tasso alcolemico di ben 3 volte superiore al limite massimo consentito: vale a dire superiore a 1,5 grammi su litro. Denunciato per guida in stato di ebbrezza, patente ritirata e motociclo sequestrato. Mezzo con il quale, sulle strade del comune di Cerreto D’Esi, il 30enne aveva urtato contro una macchina, riportando fortunatamente ferite lievi. A seguito di questo sinistro, i militari hanno disposto esami di primo e secondo livello all’ospedale Engles Profili di Fabriano. Accertamenti dai quali sono emersi i chiari risultati relativamente al tasso alcolemico.

I controlli

Ma non è stato l’unico esito rilevante a seguito dei controlli del fine settimana appena concluso messi in atto dai carabinieri della Compagnia di Fabriano e delle Stazioni di competenza. Infatti, proprio nella città della carta, intorno alle 3 del mattino, la pattuglia del Radiomobile ha sorpreso un 30enne del comprensorio nei pressi di un’attività commerciale cittadina. Sull’uomo gravava, però, un provvedimento Dacur disposto dal Questore di Ancona. L’uomo, nonostante il divieto del Daspo urbano si trovava nelle immediate vicinanze di un locale con la sua macchina, contravvenendo alle disposizioni. Per questo motivo è stato denunciato. I militari di Arcevia, infine, hanno fermato in un posto di blocco un 30enne residente fuori provincia. A seguito dell’identificazione personale e del veicolo, i militari hanno notato un certo nervosismo nell’uomo. Si è deciso, così, di procedere a una perquisizione personale, dalla quale è stato rinvenuto meno di un grammo di hashish. Il 30enne è stato segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti alla Prefettura e si è, inoltre, proceduto al ritiro della patente di guida.