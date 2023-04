Fabriano: le denunce dell’opposizione sulle mancate manutenzioni cittadine

FABRIANO – Macchie di umidità in una scuola di Fabriano. Manutenzione da effettuare nei Giardini pubblici cittadini e un’area sosta dei camion. Pioggia di interpellanze e interrogazioni da parte dei consiglieri di opposizione, Danilo Silvi e Pino Pariano. «Serve una svolta nelle manutenzioni, spesso troppo lente», il j’accuse del consigliere comunale Danilo Silvi, Fratelli d’Italia. Con un’interpellanza chiede un intervento rapido degli operai comunali. «Da circa due mesi nella classe 1° sezione B della scuola primaria Aldo Moro (Istituto comprensivo zona est “Aldo Moro”) situata in via Aldo Moro, si è verificata la comparsa di una macchia di umidità, verosimilmente muffa, in un angolo della parete interna. La scuola ha già provveduto ad avvisare gli organi comunali per risolvere questa problematica, senza ottenere però riscontro. Si richiede – sollecita Silvi – di sanare quanto prima il difetto in oggetto in quanto non è un ambiente salubre, dove i bambini stazionano per quattro ore al giorno, per sei giorni alla settimana», conclude.

Giardini e area sosta

Degrado in cui versano tutti i vialetti all’interno dei giardini pubblici Regina Margherita, «pieni di buche e avvallamenti pericolosissimi», denuncia il consigliere Pariano. «Quello che dovrebbe essere un posto di bellezza da ammirare per noi cittadini ma soprattutto per i turisti, in realtà ora è lasciato al puro degrado rappresentando un potenziale pericolo per la sicurezza e l’incolumità dei più piccoli che si recano al parco con le famiglie. Percorrendo i vialetti, non si riesce nemmeno a godersi una passeggiata in tranquillità visto che ci si imbatte in un vero e proprio percorso ad ostacoli in cui bisogna schivare crateri e avvallamenti degni di una vera e propria pista di motocross. In previsione dell’arrivo della bella stagione e, di conseguenza, dell’aumento dei frequentatori del parco, chiedo all’amministrazione se non sia il caso di intervenire immediatamente per colmare questa situazione di degrado e pericolo».

All’attenzione del consigliere di opposizione anche l’area antistante l’ingresso della piscina comunale divenuta, da anni, un’area di sosta per i camion. «Sono diverse le segnalazioni da parte di cittadini che si lamentano della presenza costante, ormai da diversi anni, di tanti camion che sostano nel piazzale antistante l’ingresso della piscina comunale dove tra l’altro non potrebbero neanche entrare. Il problema principale legato ai TIR deriva innanzitutto dal fatto che i trasporti collegati alle maggiori attività produttive della nostra città transitano per lo più da e verso i mercati internazionali e che pertanto necessitano spesso di lunghe soste. A questo punto la mia proposta è di attivarsi urgentemente al fine di adottare le misure più opportune e adeguate per la realizzazione di un’area attrezzata per la sosta prolungata che sia adeguatamente fornita di servizi igienici, docce, energia elettrica e piccolo ristoro. Fattore, questo, che potrebbe, oltre che risolvere le problematiche illustrate, anche generare occupazione», conclude.