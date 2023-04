Fabriano: due denunce per guida in stato di ebbrezza, tassi 4 volte il limite consentito

FABRIANO – Perde il controllo dell’auto ed esce fuoristrada. Illeso, ma viene denunciato per un tasso alcolemico superiore a 1,9 grammi sul litro. Procedeva a zig zag in prossimità del parco comunale Regina Margherita, sempre a causa del troppo alcol, altra denuncia. Fortunatamente, nessun’altra persona è rimasta coinvolta. Fine settimana di controlli in strada per i carabinieri della Compagnia di Fabriano che hanno effettuato il servizio per scongiurare le cosiddette stragi del sabato sera, ma anche per prevenire qualsiasi altra tipologia di reato, compresi i furti in appartamento e lo spaccio/consumo di sostanze stupefacenti. E i risultati non sono mancati, anche per quel che riguarda l’aumento della percezione di sicurezza nei residenti di Fabriano e dell’intero comprensorio.

I controlli

Un 40enne fabrianese, in tarda serata, circolava a zig zag in prossimità del parco comunale Regina Margherita a Fabriano. I militari del nucleo Radiomobile hanno immediatamente proceduto al fermo dell’auto prima che potessero verificarsi situazioni peggiori per i pedoni e per le altre auto in sosta. L’uomo è stato sottoposto al test dell’etilometro che ha dato come responso un eloquente tasso alcolemico superiore a 2 grammi su litro, oltre 4 volte il limite massimo consentito dall’attuale normativa in vigore. Il 40enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, gli è stata ritirata la patente di guida e l’auto è stata sequestrata. In mattinata, sempre nel weekend appena concluso, i carabinieri sono intervenuti per un incidente che si è verificato lungo la provinciale che collega Fabriano a Sassoferrato. Un’utilitaria è finita fuoristrada. Illeso il conducente, nessun altro mezzo coinvolto. Sul posto la pattuglia del Norm ha sottoposto il conducente dell’auto, un 20enne di Fabriano, all’etilometro. Il risultato ha fornito un esito di un tasso alcolemico superiore a 1,9 grammi sul litro, superato di quasi 4 volte il limite massimo consentito. Anche in questo caso è scattato il ritiro della patente, il sequestro dell’auto e la denuncia per guida in stato di ebbrezza.