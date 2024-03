Fabriano: litigano in mezzo alla strada e insultano i carabinieri, doppia denuncia per una coppia

Controlli dei carabinieri durante lo scorso fine settimana: segnalato un 20enne di Genga come assuntore di sostanze stupefacenti, aveva in auto mezzo grammo di hashish

FABRIANO – Doppia denuncia a carico di una coppia per una violenta lite verbale in strada nel centro storico di Fabriano, anche perché sotto gli effetti dell’alcol. Numerose sono state le segnalazioni giunte in caserma da parte di altri cittadini che stavano assistendo a questo litigio pubblico. Prima che la lite potesse degenerare, il pronto intervento dei carabinieri della Compagnia cittadina, agli ordini del capitano Mirco Marcucci. I militari, però, nel tentativo di dividere i due, sono stati oltraggiati e minacciati. L’uomo, un 40enne, e la donna, una 30enne, entrambi fabrianesi, sono stati denunciati per violenza o minaccia a pubblico ufficiale e per oltraggio a pubblico ufficiale.

I controlli

Non è stato l’unico intervento effettuato dai carabinieri di Fabriano nell’ambito di un servizio di controllo del territorio messo in piedi nel corso del fine settimana scorso. Sono stati impiegati pattuglie in divisa e in borghese che hanno istituito posti di controllo lungo le principali arterie stradali del territorio di competenza della Compagnia. Al termine dei controlli sono state fermate una cinquantina di auto, identificate 95 persone, effettuati una 40ina di etilometri, tutti negativi. Un dato giudicato positivamente.

A Genga stazione, invece, una pattuglia dei carabinieri della locale stazione ha notato, di notte, un’automobile ferma a bordo della strada. I militari si sono fermati per controllare cosa stesse accadendo, magari un improvviso malore del guidatore o, comunque, una situazione di necessità. All’interno dell’abitacolo, nel posto di guida, vi era un 20enne gengarino intento a fumare uno spinello. Dopo essere stato identificato, i carabinieri hanno proceduto a un controllo dell’auto. All’interno del vano portaoggetti, è stato rinvenuto mezzo grammo di hashish. Il giovane è stato segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti alla Prefettura di Ancona. In più, gli è stata ritirata la patente di guida e l’automobile è stata affidata a persona di fiducia.